Neurja / V Italiji rdeča in oranžna opozorila

Poplava v Genovi

© Il Meteoit / Instagram

Italijansko pokrajino Ligurija je sinoči zajelo neurje z močnim nalivom. V Genovi je v le eni uri padlo 80 milimetrov dežja, danes piše italijanski časnik La Repubblica na svoji spletni strani. V deželi Lombardija zaradi neurij danes velja rdeče opozorilo, v več deželah na severu Italije, tudi Furlaniji - Julijski krajini, pa oranžno.

V Genovi je bilo zaradi naliva zaprtih več postaj podzemne železnice in podhodov, poročali so tudi o izpadih oskrbe z električno energijo. Moten je bil tudi železniški promet na progi med Genovo in Torinom, kjer se je ustavilo več vlakov.

O poplavljenih ulicah so poročali tudi iz mesta Rapallo, kjer je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa padlo 65 milimetrov dežja. Oblino deževje je v nedeljo pozno popoldne zajelo tudi Milano, od koder ne poročajo o večji škodi.

V Lombardiji sicer danes velja rdeče opozorilo zaradi neurij, v Liguriji, pokrajini Bolzano, večjih delih Piemonta, delu Toskane in Benečije (Veneta) ter v Furlaniji - Julijski krajini pa oranžno.

V delih Toskane so zato danes zaprti parki, pa tudi šole in nekateri vrtci. V mestu Carrara so zaprti tudi športni centri in pokopališča, še poroča Ansa.

