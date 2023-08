Je bil umorjen ali ne?

Ni dvoma, da imamo zelo različna mnenja o tem, ali je bila Prigožinova smrt načrtovana. Vendar iz dejstev, ki so navedena, ne sledi nobeno nasprotje.

"Medtem ko Pentagon pravi, da je bil vodja Wagnerja najverjetneje umorjen, pa ameriški uradniki, ki jih povzema CBS, menijo, da je bil najverjetnejši vzrok za strmoglavljenje eksplozija na krovu letala."

Po genetski analizi trupel, ki so jih našli po strmoglavljenju Prigožinovega zasebnega letala, so ruski preiskovalci tudi uradno potrdili, da je umrl tudi vodja ruske skupine plačancev Wagner. Navedeni stavek najdemo v prispevku z naslovom "Zdaj tudi uradno: Jevgenij Prigožin je mrtev" na strani 24ur.com, podpisan je avtor M.P., govori pa deloma o špekulacijah, zakaj je umrl vodja ruske skupine Wagner Jevgenij Prigožin. Njegovo zasebno letalo je 25. avgusta strmoglavilo severozahodno od Moskve in genetska analiza trupel je tudi uradno potrdila, da je bil na letalu.

Poglejmo si na kratko, kaj natančno avtor sporoča. Vzel jo bom za zgled manipulacije z jezikovnimi sredstvi: sama protivna vezniška zveza ‘medtem ko’ bi morala poudariti nasprotje med odvisnim in nadrednim stavkom. Če je prva možnost, da je bil umorjen, zdaj protivnost posredno sugerira, da po drugi možnosti (eksplozija na krovu letala) ni bil. Ampak ta sugestija je napačna: seveda bi Prigožin lahko bil umorjen tudi zaradi eksplozije na krovu, ker so takšno sredstvo tja nastavili njegovi eksekutorji.

S tem novinar nehote ali hote vnaša v interpretacijo dogodka nasprotje možnosti, od katerih je ena, da ni bil umorjen, čeprav navedena razlaga temu nujno ne pritrjuje. Primer nam pokaže, kako lahko s pomočjo jezikovnih sredstev, tokrat preprosto celo z izbiro tipa vezniške zveze, izpeljemo semantično manipulacijo v funkciji namiga: v obsežnih sumih, ki so se porodili, da je bil v strmoglavljanje letala vpleten Vladimir Putin, so spekulacije, teorije zarot in širitev takšnih in drugačnih prepričanj dosegle svoj vrhunec.

Če je to storil nehote ali hote, za mojo poanto ni nerelevantno; zaradi omenjenega stavka s protivno vezniško zvezo bralec pomisli, da dejstva dokazujejo protivnost, pa je seveda ne. Ni dvoma, da imamo zelo različna mnenja o tem, ali je bila Prigožinova smrt načrtovana. Vendar iz dejstev, ki so navedena, ne sledi nobeno nasprotje.

