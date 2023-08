Elektronsko označevanje migrantov?

Britansko notranje ministrstvo naj bi razmišljalo o tem, da bi prebežnike, ki so v državo prišli "nezakonito", opremili z elektronskimi zapestnicami za sledenje

Britansko notranje ministrstvo naj bi razmišljalo o tem, da bi prebežnike, ki so v državo prišli "nezakonito", opremili z elektronskimi zapestnicami za sledenje, je poročal časnik The Times. To bi uvedli predvsem zaradi prenatrpanih azilnih domov.

Britanska zakonodaja o "nezakonitih" migracijah narekuje vladi, da pridrži in v tretje varne države deportira osebe, ki so na Otok prispele "nezakonito", piše nemška tiskovna agencija dpa. Ker pa primanjkuje prostora v azilnih domovih, so začeli razmišljati tudi o alternativah.

Čeprav bi bila idealna rešitev povečanje števila azilnih domov, so začeli razpravljati tudi o elektronskem označevanju in omejevanju finančne podpore tistim, ki se ne javljajo redno pristojnim službam. Po navedbah vira blizu ministrstva je bilo označevanje migrantov od nekdaj ljubša od obeh rešitev, saj da je prekinitev finančne pomoči zakonsko gledano težje izvesti, ker bi lahko migranti tako ostali brez sredstev za preživljanje.

Po podatkih notranjega ministrstva je letos Rokavski preliv prečkalo že več kot 19.000 prebežnikov, čeprav je premier Rishi Sunak obljubil, da bo ustavil čolne z migranti. Obenem se pristojni soočajo z rekordnimi zamudami pri obravnavi prošenj za azil. Več kot 175.000 ljudi trenutno čaka na odločitev na prvi stopnji.

ODPmDYhYpjE

QnsMThwO25Y

QCVjG3gM87w