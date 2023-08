Francija / Prepoved abaj v šolah

"Dekleta z začetkom novega šolskega leta v francoskih šolah ne bodo smela več nositi abaj, tradicionalnih muslimanskih oblačil, podobnih ogrinjalom," je sporočil francoski minister za izobraževanje Gabriel Attal

"Dekleta z začetkom novega šolskega leta v francoskih šolah ne bodo smela več nositi abaj, tradicionalnih muslimanskih oblačil, podobnih ogrinjalom," je v nedeljo sporočil francoski minister za izobraževanje Gabriel Attal. Kot je pojasnil, naj bi ta oblačila kršila sekularno zakonodajo na področju izobraževanja.

"Odločil sem se, da v šolah ne bo več abaj," je v intervjuju za televizijo TF1 dejal Attal. Dodal je, da bo še pred začetkom pouka 4. septembra ravnateljem šol posredoval "jasna pravila glede tega na nacionalni ravni", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sekularizem pomeni svobodo emancipacije skozi šolo. Ko vstopiš v razred, ne bi smel na prvi pogled ugotoviti, katere veroizpovedi so učenci," je dodal.

Abaje je opisal kot "versko gesto, katere namen je preizkusiti odpornost sekularizma v šolah". Spomnil je še, da že zakonodaja iz leta 2004 v šolah prepoveduje "nošenje simbolov in oblačil, s katerimi učenci kažejo svojo versko pripadnost". To vključuje križe, judovske kapice in islamske naglavne rute.

Do te poteze prihaja po večmesečni razpravi o nošenju abaj v šolah. Desnica se je vselej zavzemala za prepoved in je odločitev ministra že pozdravila, levica pa opozarja, da ukrep posega v državljanske svoboščine. Odločitev ministra je medtem pozdravil tudi generalni sekretar sindikata NPDEN-UNSA, ki zastopa ravnatelje, Bruno Bobkiewicz.

t4U2F_StBCk

PREBERITE TUDI: