Avstrija / Opozorila pred deževjem in neurji

V Avstriji so zaradi prihajajoče vremenske fronte iz Italije izdali opozorila za več delov države, saj obstaja nevarnost plazov in poplav. Največ padavin pričakujejo predvsem na zahodu in jugu države, kjer bi lahko nevšečnosti povzročale tudi nevihte, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Obilnejše padavine danes napovedujejo predvsem za dežele Predarlska, Tirolska, Solnograška in Koroška, kjer ponekod že dežuje. Meteorološki urad GeoSphere Austria svari pred možnostjo plazov in poplav.

Na Tirolskem neurje že povzroča težave. Zaradi zemeljskega plazu so morali zapreti železniško povezavo z Brennerjem na meji z Italijo, ki bo zaprta predvidoma do večera. V dolini Ötztal je potok že prestopil bregove zaradi česar je zaprta tamkajšnja regionalna cesta. Pričakujejo, da bodo kmalu začeli poplavljati tudi nekateri drugi potoki in hudourniki.

Glede na napovedi bo dež v večjem delu države vztrajal do torka. Padlo pa bi lahko od 60 do 100 milimetrov padavin, ponekod tudi od 150 do 200 milimetrov, predvsem na osrednjem delu Alp. Na avstrijskem Štajerskem in Gradiščanskem pričakujejo občasne močne nalive in nevihte.

Predvidoma v sredo bodo padavine povsod ponehale. Četrtek pa naj bi bil že delno sončen, čeprav so še možne posamezne plohe.