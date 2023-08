Tudi na Hrvaškem opozorila pred neurji

Oranžno opozorilo velja vse regije z izjemo Jadranske obale, ki je v rumenem

Na Hrvaškem so zaradi vremenske fronte, ki je dopoldne že zajela Istro, izdali opozorila za celotno državo. Oranžno opozorilo velja vse regije z izjemo Jadranske obale, ki je v rumenem. Državni hidrometeorološki zavod opozarja pred lokalnimi nalivi, orkanskim vetrom, udari strel in točo, pri Rovinju pa so opazili tudi vodno trombo.

Padavine so že zajele zahodno obalo Istre. Spremljajo jih udari strel in jugo. Po poročanju portala Istramet se je na morju pri Rovinju pojavila tudi velika tromba. O materialni škodi za zdaj ne poročajo.

Na območju Umaga in Poreča je medtem padlo do 25 milimetrov dežja.

Možni so lokalni nalivi, zelo močan veter in toča, izključili pa niso niti pojava tromb na morju.

Iz glavnega štaba hrvaške civilne zaščite so že zjutraj opozorili, da so danes mogoče močnejše nevihte, ki bi lahko povzročile veliko škodo. Možni so lokalni nalivi, zelo močan veter in toča, izključili pa niso niti pojava tromb na morju.

Hladna vremenska fronta se bo po napovedih vremenoslovcev danes širila proti Dalmaciji, nato pa se bo pozno popoldne premaknila proti notranjosti države in ob koncu dneva dosegla še Slavonijo.

V torek bo spremenljivo oblačno z lokalnimi plohami, ki bodo pogostejše na Jadranski obali, v Dalmaciji in visokogorju.