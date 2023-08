Med temeljne pravice otrok uvrstili pravico do čistega okolja

Pri Unicefu poudarjajo, da je podnebna kriza tudi kriza otrokovih pravic

Odbor Združenih narodov za otrokove pravice je prvič kot temeljno otrokovo pravico opredelil pravico otrok do čistega, zdravega in trajnostnega okolja. V priporočilih opozarja na vse hujšo podnebno krizo in kakšne posledice ima za otroke, so sporočili iz Unicefa Slovenija.

"Vsaka vlada je dolžna zaščititi pravice vsakega otroka na vsakem kotičku planeta, še posebej tistih, ki živijo v državah, ki so najmanj prispevale k temu problemu, a se soočajo z najnevarnejšimi posledicami v obliki poplav, suš, neurij in vročinskih valov," je povedala posebna svetovalka za zagovorništvo otrokovih pravic in podnebne ukrepe pri Unicefu Paloma Escudero.

S tem, ko države ne skrbijo dovolj za okolje, neposredno kršijo otrokove pravice, so prepričani pri Unicefu. Zato je podnebna kriza tudi kriza otrokovih pravic. Otroci so zanjo najmanj odgovorni, a najbolj trpijo zaradi njenih posledic. Vsako leto 1,7 milijona otrok, mlajših od pet let, izgubi življenje zaradi okoljske škode, ki se ji je mogoče izogniti, opozarjajo pri Unicefu.

V priporočilih odbor poziva države, da sprejmejo ukrepe za zaščito življenj in potencialov otrok. Med drugim bi morale države postopno opuščati premog, nafto in zemeljski plin ter preiti na obnovljive vire energije. Zavzemajo se za izboljšanje kakovosti zraka in zagotavljanje dostopa do čiste pitne vode ter preoblikovanja industrijskega kmetijstva in ribištva za potrebe proizvodnje zdrave in trajnostno naravnane hrane. Poudarjajo tudi pomen varovanja biotske raznovrstnosti.

Priporočila so bila oblikovana s pomočjo več kot 16.000 prispevkov otrok iz 121 držav, s čimer je to postal eden najbolj vključujočih procesov sodelovanja otrok na ravni ZN doslej.

Pri Unicefu Slovenija opozarjajo, da posledice podnebnih sprememb neposredno ogrožajo tudi otroke v Sloveniji. O tem priča nedavna ujma katastrofalnih razsežnosti, katere posledice najbolj občutijo najranljivejše skupine prebivalcev, med njimi so otroci.