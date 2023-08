Cerkev / Papež obžaluje, da je ponekod ideologija nadomestila vero

Papež Frančišek je opozoril, da je za Cerkev usmerjenost v preteklost neuporabna in da obstaja ustrezen razvoj pri razumevanju vprašanj vere in morale

Papež Frančišek je izrazil obžalovanje zaradi "zelo močne reakcionarne drže" v delu ameriške katoliške cerkve, kjer da je ideologija nadomestila vero in nekateri člani ne razumejo, da "obstaja ustrezen razvoj pri razumevanju vprašanj vere in morale". To je dejal na zasebnem srečanju z jezuiti na Portugalskem, pogovor pa so objavili v ponedeljek.

Papež je omenjeno izjavil med obiskom na Portugalskem 5. avgusta na zasebnem srečanjem z jezuiti, med katere sodi tudi sam. Pogovor je objavili časnik italijanskih jezuitov Civilta Cattolica.

Papež je v odgovoru na vprašanje enega od jezuitov glede kritik nekaterih visokih predstavnikov ameriške Cerkve njegovega pontifikata dejal, da razmere v ZDA niso lahke, saj obstaja v ameriški katoliški cerkvi "zelo močna reakcionarna drža, ki je organizirana in ki oblikuje, kako ljudje pripadajo, celo čustveno". Te ljudi želi spomniti, kot je dejal, da je za Cerkev usmerjenost v preteklost (oz. indietrismo, kot pravi papež) neuporabna in da morajo razumeti, da "obstaja ustrezen razvoj pri razumevanju vprašanj vere in morale", poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Ko ste usmerjeni v preteklost, "oblikujete nekaj zaprtega, ločenega od korenin Cerkve in izgubite sok razodetja", je opozoril in dodal, da lahko ob tem tudi "izgubijo pravo tradicijo in se po podporo obrnejo k ideologijam". "Z drugimi besedami, ideologija nadomesti vero, članstvo v delu Cerkve nadomesti članstvo v Cerkvi," je dodal po poročanju nemškega portala Deutsche Welle.

Izpostavil je, da je danes greh posedovati atomsko bombo in da je greh smrtna kazen, kar sprva ni veljalo. Prav tako so nekateri papeži pred njim dopuščali suženjstvo, danes pa je drugače. Te ameriške skupine pa so "zaprte, izolirane" in "namesto da bi živele po resničnem nauku, ki se vedno razvija in rodi sadove, živijo po ideologijah", je dejal.

"Za duhovno in pastoralno spremljanje ljudi je potrebno veliko občutljivosti in ustvarjalnosti. Toda vsi, vsi so poklicani k življenju v Cerkvi: tega nikoli ne pozabite."



Papež Frančišek

Ponovil je, da mora biti Cerkev odprta za vse, pri čemer je posebej spregovoril o osebah LGBTQ. "Za duhovno in pastoralno spremljanje ljudi je potrebno veliko občutljivosti in ustvarjalnosti. Toda vsi, vsi so poklicani k življenju v Cerkvi: tega nikoli ne pozabite," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Deutsche Welle spominja, da se je med svojim desetletnim pontifikatom papež Frančišek že večkrat soočil s kritikami konservativnega dela ameriške Cerkve, ki nasprotuje večji vlogi žensk in laikov v Cerkvi ter bolj prijaznemu in manj obsojajočemu odnosu do nekaterih ljudi, tudi pripadnikov skupnosti LGBTQ.

Liberalnejšega argentinskega papeža so ameriški verski voditelji in konservativni mediji kritizirali tudi zaradi vrste drugih stališč na področju podnebnih sprememb, socialne pravičnosti, priseljevanja in nadzora orožja ter zaradi nasprotovanja smrtni kazni.

