Koroška / Zaradi deževja nekateri prebivalci zapustili domove

Najbolj zaskrbljujoče napovedi posledic hladne fronte se večinoma niso uresničile

Najbolj zaskrbljujoče napovedi posledic hladne fronte, ki je v ponedeljek zajela Slovenijo, se večinoma niso uresničile. V Črni na Koroškem so se sinoči iz previdnosti umaknili iz domov nekateri prebivalci Spodnjega Javorja, a po besedah županje Romane Lesjak se je deževje ponoči umirilo. Poplavilo je le nekaj kleti.

Po poročanju Radia Slovenija so noč prebili izven svojega doma tudi družina v občini Prevalje ter prebivalci z območja Lom pri Mežici, ki naj bi jih ogrožal plaz.

Po besedah regijskega poveljnika civilne zaščite Alana Matijeviča je znova odneslo cesto v dolini Tople, ki je bila poškodovana že v ujmi na začetku meseca, zaradi plazenja sta preventivno zaprti cesti med Dravogradom ter Ravnami na Koroškem in krajem Libeliče, v Slovenj Gradcu in Mežici je voda zalila nekaj kleti. "S strahom smo pričakovali te nalive, ki so se začeli okoli 19. ure najprej v Zgornji Mežiški dolini, nato pa tudi v ostalih delih regije, a k sreči ni bilo kaj hujšega," je danes povedal za STA.

"S strahom smo pričakovali te nalive, ki so se začeli okoli 19. ure najprej v Zgornji Mežiški dolini, nato pa tudi v ostalih delih regije, a k sreči ni bilo kaj hujšega."



Alan Matijevič,

regijskega poveljnika civilne zaščite

Gasilci so bili aktivirani po vsej Mežiški dolini do Dravograda in Slovenj Gradca. V pripravljenosti so bile tudi intervencijske službe v Zgornji Savinjski dolini, a za zdaj po poročanju Radia Slovenija kaže, da je Savinja ostala v strugi.

Na Upravi RS za zaščito in reševanje so od 18. ure v ponedeljek do 6. ure danes zabeležili dogodke na 193 lokacijah, od tega največ na območju regijskih centrov za obveščanje Ljubljana (90), Kranj (40) in Koper (27). Posredovanja so bila tudi na območju regijskih centrov Slovenj Gradec (18), Celje (13), Nova Gorica (3) in Postojna (2).

Za sanacijo posledic so aktivirali 90 gasilskih enot, od tega sedem poklicnih, ki so skupno opravile 285 intervencij.

Gasilci so v največ primerih črpali meteorno vodo iz poplavljenih objektov, ob ogrožene objekte nameščali protipoplavne vreče, odstranjevali podrto drevje ter s ponjavami prekrivali plazišča. V Ljubljani je voda poplavila nekaj podvozov, kjer so obtičala posamezna vozila, so sporočili z uprave.

Po napovedih vremenoslovcev bo danes po Sloveniji občasno še deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija.

Predvsem v severni in vzhodni Sloveniji bodo reke še naraščale, možna so razlivanja na izpostavljenih območjih. Agencija RS za okolje (Arso) je zaradi možnosti izdatnih padavin izdala oranžno opozorilo za večji del države.

Vremensko dogajanje naj bi se umirilo v sredo, v drugi polovici tedna pa kaže na deloma jasno vreme brez večjih vremenskih posebnosti.