Osnovna šola / Koliko so v povprečju stroški za prvošolca in devetošolca?

Finančno breme družin s šoloobveznim otrokom

Začetek šolskega leta za marsikatero družino s šoloobveznim otrokom predstavlja veliko finančno breme. Po podatkih Mladinske knjige morajo starši za potrebščine za prvošolca odšteti okoli 60 evrov brez šolske torbe, za devetošolca ti stroški lahko dosežejo 150 evrov. Družinam, ki bremena ne zmorejo, pomagajo tudi dobrodelne organizacije.

"Vsa gradiva, tako učbeniki in delovni zvezki, so za učence prvega triletja brezplačni, saj te dobijo v šolah. Glede na to, da so seznami od šole do šole različni, so posledično tudi zneski za nakup potrebščin, ki jih otroci potrebujejo, zelo različni," so za STA pojasnili v Mladinski knjigi.

Šole predpišejo denimo komplet barvic, ki pa se na trgu dobijo v različnih izvedbah in po različnih cenah: odvisno od kakovosti, proizvajalca in cen, ki jih ima določen prodajalec.

Mladinska knjiga

Po podatkih Mladinske knjige, denimo, za šolske potrebščine otroka, ki gre prvič v osnovno šolo, starši odštejejo okoli 60 evrov, v kar pa ni všteta šolska torba. Cene teh se gibljejo med 80 in 250 evrov, s tem da najdražja, ki je običajno kakovostnejša, vključuje dve peresnici in vrečko za čevlje.

Povprečen strošek staršev devetošolca pa znaša okoli 150 evrov, od tega gre 100 evrov za delovne zvezke in okoli 50 evrov za nakup šolskih potrebščin. Učbenike si učenci lahko sicer brezplačno izposodijo iz šolskih skladov.

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov se razlikujejo ne le od šole do šole, ampak lahko tudi od razreda do razreda. Izbira je v domeni šol oziroma učiteljev in ravnateljev, izbiro delovnih zvezkov pa potrdijo tudi sveti staršev.

Da bi olajšale finančno breme pred začetkom šolskega leta, družinam v socialni stiski pomagajo tudi dobrodelne organizacije z različnimi akcijami.

"Zbiramo tudi zvezke po osnovnih šolah. Letos smo jih zbrali več kot 40.000. V teh dneh sodelavci Karitasa pomoč tudi že razdeljujejo v obliki paketov šolskih potrebščin ali bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin."



Peter Tomažič,

generalni tajnik Slovenske karitas

Kot je za STA povedal generalni tajnik Slovenske karitas Peter Tomažič, na Karitasu začenjajo zbirati materialno in finančno pomoč že v maju z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo. Z akcijo običajno zberejo med 150.000 in 180.000 evrov in tudi letos upajo, da bodo zbrali sredstva v tem obsegu. "Zbiramo tudi zvezke po osnovnih šolah. Letos smo jih zbrali več kot 40.000. V teh dneh sodelavci Karitasa pomoč tudi že razdeljujejo v obliki paketov šolskih potrebščin ali bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin," je dejal. Skupaj na letni ravni zajamejo 12.000 socialno ogroženih otrok.

Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je v juniju začela zbirati šolske potrebščine in polniti program Polna šolska torba. "Do danes smo razdelili že 43.000 kosov šolskih potrebščin v 48 društev ZPM, ki jih bodo razdelila približno 3300 otrokom. Društva, ki so se prijavila v ta program, so v letošnjem letu prejela že okvirno 25.000 evrov za nakup delovnih zvezkov," je za STA pojasnila generalna sekretarka Breda Krašna. Nekaj društvom, ki bodo poskrbela za posamezne družine, so dali tudi vrednostne bone.

V tem tednu v ZPMS po njenih besedah pričakujejo še kar nekaj donacij od večjega števila podjetij. Ob tem je poudarila, da se je zbiranje šolskih potrebščin nekoliko zavleklo predvsem zaradi razmer, ki so nastale po avgustovski ujmi. "Kljub temu bodo otroci šolske potrebščine prejeli pravočasno, tudi na poplavljenih območjih," je dejala. Kot je spomnila, so prejeli večjo donacijo DZS, ki bo šla neposredno na poplavljena območja, kjer bodo društva ZPM poskrbela, da bodo šolske potrebščine razdeljene pravočasno.

Rdeči križ Slovenije pa bo tudi letos del sredstev, zbranih v tednu Rdečega križa, namenil za nakup šolskih potrebščin za otroke iz socialno ogroženih družin. Del sredstev zagotavljajo tudi območna združenja RKS, ki ob zaključku šolskega leta oz. čez poletne počitnice namenjajo pomoč v obliki šolskih potrebščin. V letošnjem letu bodo pomagali prek 6000 otrokom, so za STA sporočili iz RKS.