Rdeče opozorilo za Koroško / Možnosti poplav in plazov

Padavine bodo vztrajale do sredinega jutra, ob že namočeni podlagi pa lahko pride do ponovnega poplavljanja in proženja plazov tudi tam, kjer se do zdaj niso prožili. Za javno alarmiranje lahko občine uporabljajo sireno.

Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak v začasnem skladišču prejete pomoči. Pomoč je poslalo tudi pobrateno poljsko mesto Działoszyn.

© Borut Krajnc

Zaradi možnosti poplav in plazov je Agencija za okolje (Arso) izdala rdeče opozorilo za Koroško. Padavine bodo namreč vztrajale do sredinega jutra, ob že namočeni podlagi pa lahko pride do ponovnega poplavljanja in proženja plazov tudi tam, kjer se do zdaj niso prožili. Za javno alarmiranje lahko občine uporabljajo sireno.

Padavine bodo najmočnejše danes popoldne in zvečer, vztrajale pa bodo do sredinega jutra. Težišče padavin bo nad vzhodnim delom Slovenije, predvsem na območju Zasavja, savinjske in podravske regije, Koroške in tudi precejšnjega dela Štajerske, je na novinarski konferenci Arsa pojasnil meteorolog Brane Gregorčič.

Na teh območjih na Arsu pričakujejo količino padavin nekje med 50 in 80, morda krajevno tudi blizu 100 litrov na kvadratni meter. "Poudaril bi, da bo današnji tip padavin bolj enakomeren, nad večjimi območji, predvidoma brez ekstremnih nalivov, tako da bo vpliv na vodotoke nekoliko počasnejši, povečevala pa se bo namočenost zemljine," je dejal Gregorčič.

Na območju Koroške in Savinjske je v ponedeljek padlo med 40 in 50 litrov dežja na kvadratni meter, danes bo padla podobna ali nekoliko večja količina padavin. "Drugi padavinski val bo padel na že namočeno zemljino in to je tisto, kar nas trenutno najbolj skrbi prav na teh ranljivih območjih," je dejal hidrolog Janez Polajnar. Dodatno lahko narastejo hudourniki in se razliva padavinska voda, zato je na teh območjih previdnost še posebej potrebna.

Trenutno poplavlja tudi reka Drava v spodnjem toku pri jezu Markovci, predvidoma se bo razlila tudi reka Mura, vendar kot kaže znotraj protipoplavnih nasipov. Pričakujejo tudi razlivanja vseh manjših hudourniških vodotokov v Zasavju in tudi na območju predalpskega hribovja, je dodal Polajnar.

Direktor geološkega zavoda Miloš Bavec opozarja, da obstaja povečana nevarnost nastajanja plazov tudi na območjih, ki do zdaj niso bila prizadeta. To velja za večji del Slovenije.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan pa je dodal, da so v ponedeljek predlagali občinam, naj za javno alarmiranje uporabijo sirene. Ob tem naj svoje občane predhodno obvestijo, iz kakšnega razloge se lahko sproži sirena, da se izognejo kasnejši zmedi občanov in obremenjevanju številke 112.

