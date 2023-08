Kijev / Najbolj silovito rusko obstreljevanje od pomladi

Napadi so zahtevali najmanj dve življenji, najmanj trije ljudje pa so bili ranjeni

Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči tarča silovitega ruskega obstreljevanja z manevrirnimi raketami in droni, v katerem sta bili ubiti najmanj dve osebi, so danes sporočile mestne oblasti. Vodja vojaške uprave mesta Sergej Popko je dejal, da je to bil najbolj silovit napad na prestolnico od pomladi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na družbenem omrežju Telegram je še sporočil, da je ukrajinska protizračna obramba "uničila več kot 20 sovražnikovih ciljev". Pojasnil je, da so ruske sile najprej iz več smeri mesto napadale z droni, nato pa so ga z bombniki tupoljev Tu-95MS obstreljevale z raketami.

Po poročanju medijev je bilo slišati močne eksplozije protiletalskih raket nad mestom, s katerimi je streljala protizračna obramba. Župan Kijeva Vitalij Kličko je davi sporočil, da so najmanj v dveh četrtih razbitine raket padle na stavbe. Izbruhnilo je več požarov, med drugim v upravnem in trgovskem poslopju. Napadi so zahtevali najmanj dve življenji, najmanj trije ljudje pa so bili ranjeni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kijev je bil maja tarča najbolj silovitega ruskega napada od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani, v katerem je sodelovalo najmanj 59 dronov. Ubita sta bila dva človeka.

Sirene so se zaradi nevarnosti zračnih napadov oglasile po vsej državi. Poročali so tudi o raketnih napadih v regiji Odesa na jugu države.

Ukrajinske letalske sile so sporočile, da so po vsej državi ponoči prestregle 28 ruskih manevrirnih raket in 16 napadov z brezpilotnimi letalniki.

Rusija je medtem danes sporočila, da so na Črnem morju uničili štiri ukrajinske vojaške hitre čolne, ki so prevažali skupno 50 pripadnikov ukrajinskih specialnih enot, ki so ponoči izvedli več napadov z droni na ruskem ozemlju.

