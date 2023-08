Gabon / Vojska prevzela nadzor v eni od najbogatejših držav v Afriki

Ob tem je razveljavila rezultate predsedniških volitev

Na volitvah je po podatkih volilne komisije zmagal sedanji predsednik Ali Bongo Ondimba

V Gabonu je danes vojska prevzela nadzor nad to afriško državo. Ob tem je razveljavila ravno razglašene rezultate sobotnih predsedniških volitev, na katerih je po podatkih volilne komisije zmagal sedanji predsednik Ali Bongo Ondimba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gabonski vojaki so danes v nastopu na televiziji razglasili, da so preklicali rezultate volitev in razpustili vse institucije v državi. Obenem so do nadaljnjega zaprli vse meje.

Za to so se odločili, ker so že dolgo opazovali "neodgovorno, nepredvidljivo upravljanje, ki je vodilo v nadaljnjo slabšanje družbene kohezije, kar pa lahko vodi državo v kaos". S prevzemom oblasti nameravajo braniti mir in končati trenutno oblast, so dodali pripadniki elitne republikanske garde na televizijski postaji Gabon 24. Kot so pojasnili, so govorili v imenu odbora za tranzicijo in obnovo institucij.

Dopisnik AFP je ob tem poročal, da so v prestolnici Libreville odjeknili streli.

Pred vojaškim udarom je volilna komisija sporočila, da je Bongo osvojil skoraj dve tretjini vseh glasov na volitvah, ki jih je opozicija označila za ponarejene. Tudi vojska je danes ocenila, da volitve niso bile transparentne ali kredibilne, zaradi česar so jih razveljavili.

V Gabonu so v soboto potekale predsedniške, parlamentarne in lokalne volitve brez prisotnosti mednarodnih opazovalcev. Glede na volilno komisijo je Bongo osvojil okoli 64 odstotkov glasov, njegov glavni tekmec Albert Ondo Ossa pa skoraj 31 odstotkov. Že pred zaprtjem volišč je Ondo Ossa trdil, da je zmagovalec in očital Bongu prevaro.

Ob zaključku volitev je vlada Bonga napovedala policijsko uro in preprečila dostop do interneta, da bi s tem preprečila širjenje domnevnih lažnih novic. Tudi državni urad za oddajanje je preventivno prepovedal oddajanje francoskim televizijam v državi, češ da niso objektivne pri poročanju o volitvah.

Danes so sicer v državni znova vzpostavili internet.

Bongo je na oblasti že 14 let. Prvič je bil izvoljen leta 2009 po smrti svojega očeta Omarja Bongo Ondimba, ki je vladal državi skoraj 42 let.

Gabon, kjer živi 2,3 milijona ljudi, je ena najbogatejših držav v Afriki predvsem na račun nafte, ki so jo odkrili v 70. letih prejšnjega stoletja. Kljub temu še vedno okoli tretjina prebivalstva živi pod pragom revščine.

