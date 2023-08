ZDA / »Rusija je začela to vojno in jo lahko kadarkoli konča«

ZDA napovedale dodatnih 250 milijonov dolarjev vojaške pomoči Ukrajini

Ameriški državni sekretar Antony Blinken

ZDA bodo Ukrajini namenile dodatno vojaško pomoč v vrednosti 250 milijonov dolarjev, je v torek sporočilo ameriško zunanje ministrstvo. Pomoč med drugim obsega strelivo za raketne sisteme himars, artilerijsko in protioklepno strelivo, več kot tri milijone nabojev za ročno orožje ter opremo za odstranjevanje min.

"Rusija je začela to vojno in jo lahko kadar koli konča, če umakne svoje sile iz Ukrajine. Dokler tega ne bo storila, bodo ZDA ter naši zavezniki in partnerji enotni z Ukrajino, dokler bo to potrebno," je izjavil ameriški državni sekretar Antony Blinken.

Pentagon je medtem sporočil, da bo pomoč "pomagala Ukrajini pri spopadanju z rusko agresivno vojno na bojišču in zaščiti njenih prebivalcev", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Svoboda potrebuje zaščito in ta zaščita postaja vse močnejša."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je že zahvalil Washingtonu za novo vojaško pomoč. "Svoboda potrebuje zaščito in ta zaščita postaja vse močnejša," je še zapisal na omrežju X, nekdanjem Twitterju.

ZDA veljajo za glavno zaveznico Ukrajine pri njeni obrambi pred rusko agresijo. Po podatkih ameriških oblasti so ZDA od začetka ruske invazije februarja lani Kijevu zagotovile ali obljubile že za več kot 43 milijard dolarjev vojaške pomoči, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

