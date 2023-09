Pismo za pol milijona evrov

Izplačila neizrabljenih dopustov ministrov in državnih sekretarjev niso največja nepravilnost porabe proračunskega denarja v zadnjem letu Janševe vlade

Izplačila neizrabljenih dopustov: Bivša ministra Aleš Hojs, ki je dobil 10.079 evrov, in Zvonko Černač, ki mu je to omogočil/

© Vlada RS

Sredi julija 2022 je novinar Mladine Borut Mekina v Mladini razkril, kako je petdeset funkcionarjev Janševe vlade ob odhodu dobilo izplačanih okrog 230 tisoč evrov odškodnin za neporabljen dopust v letih 2021 in 2022. »Šlo je za načrtno, usklajeno ravnanje. Prijave je po volitvah (ki so jih izgubili, op. a.) zbirala in potrjevala komisija vlade za administrativne zadeve in imenovanja, ki jo je vodil minister za kohezijo brez listnice Zvonko Černač. Vsak, ki je zaprosil za odškodnino, jo je od Černačeve komisije v obliki odločbe tudi dobil,« je takrat zapisal Mekina. Odzvala se je Pravna mreža za varstvo demokracije, zbrala obsežno argumentacijo o neobstoju pravne podlage za izplačila in pristojne pozvala, naj sprožijo postopke za vračilo izplačil. Po letu dni računsko sodišče ugotavlja enako in vladi nalaga, naj pozove državno odvetništvo k podaji mnenja o realnih možnostih vračila neupravičeno pridobljenih sredstev. A ta zloraba javnega denarja sploh ni bila najhujša.