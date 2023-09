Bančna »la dolce vita«

Še v desetletju po bančni sanaciji, ki jo je s sposojenim denarjem speljala država, si na tej podlagi novi tuji lastniki največjih bank lahko izplačujejo visoke dividende, njihovi menedžerji pa ekscesivne plače

»Vodilnim bančnikom je pomembna predvsem 'la dolce vita',« so junija 2003 pri časopisu Finance strnili ključno svarilo, ki ga je v intervjuju izrekel starosta slovenskega bančništva Niko Kavčič. »Najpomembnejše banke niso več v naši razvojni politiki,« je opozoril takrat 88-letni Kavčič in kritiziral razvojni model NLB. »Še bolj so zbirokratizirali poslovne postopke, se zaprli v Centrali, življenje na terenu pa prepustili dinamiki drugih bank.« Deset let kasneje, v letih 2013/14, ki jih Kavčič ni dočakal, je največje banke morala reševati država: NLB, NKBM, Abanka in Banka Celje so od države neposredno dobile 3,2 milijarde evrov novega zagonskega kapitala, država jim je odkupila tudi slaba posojila. Ravno na teh dveh potezah, speljanih z državnim denarjem v letih 2013/14, sanirane banke že celo zadnje desetletje kujejo visoke dobičke – a predvsem v korist svojih novih tujih lastnikov in svojih vodilnih menedžerjev, ne pa države ali domačih komitentov.