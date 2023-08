Srbija / Po množičnih umorih nov predmet na osnovnih šolah

O vrednotah in vrlinah kot življenjskem kompasu, namenjen krepitvi pozitivnih vrednot, je napovedalo ministrstvo za izobraževanje

Na srbskih osnovnih šolah bodo po dveh množičnih umorih v novem šolskem letu uvedli nov izbirni predmet o vrednotah in vrlinah kot življenjskem kompasu, namenjen krepitvi pozitivnih vrednot, je napovedalo ministrstvo za izobraževanje. V ospredju šolskega leta, ki se bo začelo v petek, bo po zagotovilih ministrstva varnost učencev.

Ministrstvu za izobraževanje učni predmet Vrednote in vrline kot življenjski kompas uvaja po tem, ko je 13-letni učenec 13. maja na svoji osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu ubil deset ljudi, med njimi devet učencev in varnostnika. Dan kasneje se je v bližini Mladenovca zgodil še en množični umor, ko je 20-letnik v treh vaseh v okolici ubil devet ljudi, večinoma mladih.

Stroka je po tragičnih dogodkih iskala sistemske rešitve za zmanjšanje nasilja, diskriminacije in nestrpnosti med mladimi. Odločili so se za izbirni predmet, ki bi ga učenci obiskovali enkrat tedensko.

Program Vrednote in vrline kot življenjski kompas bodo vodili pedagogi in psihologi, namenjen pa bo učencem od petega do osmega razreda.

Poudarek bo na razvoju pozitivnih človeških vrednot pri učencih, gradnji odnosov, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju, sodelovanju in solidarnosti ob spoštovanju različnosti, so med smernicami v letošnjem šolskem letu izpostavili na ministrstvu za izobraževanje na svoji spletni strani. Izpostavili so še, da bo izbirnim programom, ki bodo podpirali razvoj pozitivnih človeških vrednot, namenjena posebna pozornost tudi na srednjih šolah.

Eleonora Vlahović z zavoda za izboljševanje vzgoje in izobraževanja, kjer so pripravili program, je za BBC v srbščini pojasnila, da bodo uspeh pri tem predmetu ocenjevali opisno in ga ne bodo upoštevali pri splošnem učnem uspehu. Učenci in učitelji se bodo pogovarjali o temah, kot so izobraževanje, mir, zdravje, družina, pa tudi o drugih vrednotah in problemih.

Srbska ministrica za izobraževanje Slavica Đukić Dejanović je sicer prejšnji četrtek na srečanju s šolskimi sindikati napovedala, da se bo prihajajoče šolsko leto začelo pravočasno, 1. septembra, in zagotovila, da bo v ospredju varnost učencev.