Župan Marko Soršak bi podrl lipov drevored z 222 drevesi

"EU-projekt"

Namesto 24 lip in ene hruške bi župan Marko Soršak rad podrl kar ves drevored

© Andrej Petelinšek, Večer

»Glede na vročo tematiko in razprave objavljam povezavo do vse relevantne dokumentacije glede obnove lipovega drevoreda. Predlagam, da vse pregledate in preberete pred komentiranjem,« je župan občine Hoče - Slivnica