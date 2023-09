Konec je!

Kako je poljub brez privolitve sprožil revolucijo v španskem ženskem nogometu

Začelo se je z izsiljenim poljubom, končalo pa z #MeToo španskega nogometa

© Profimedia

V Španiji še vedno dviguje prah neprimerno vedenje Luisa Rubialesa, predsednika španske nogometne zveze, ki je med proslavljanjem osvojitve naslova evropskih prvakinj nogometno zvezdnico Jenni Hermoso zagrabil za glavo in poljubil na usta. Pravzaprav je dogodek, ki je malodane zasenčil zgodovinsko zmago španske reprezentance nad Angležinjami, presegel meje Španije in nogometa in pod svetovne žaromete postavil problematiko seksizma, šovinizma in mizoginije, s katerimi se vsakodnevno srečujejo ženske v športu. Mediji so incident označili za #MeToo španskega nogometa, a tokrat je v ospredju slogan #SeAcabó (’konec je’), ki se naglo širi po španskih družabnih omrežjih, v podporo Jenni Hermoso in njenim soigralkam pa so ga na dresih nosili tudi člani nogometnega moštva Sevilla.