Manifestacija mizoginije

Andrew Tate je obtožen posilstva, trgovine z ljudmi, ustanovitve kriminalne združbe

Britanski BBC je dobil vpogled v dokazno gradivo, s katerim je podprta romunska obtožnica, ki spletnega vplivneža Andrewa Tata obtožuje posilstva, trgovine z ljudmi in ustanovitve hudodelske združbe. Bil naj bi vodja organizacije, ki je zlorabljala ženske in jih silila v ustvarjanje pornografskih vsebin. Andrew je postal široko prepoznaven leta 2022, ko je bil eden izmed najbolj iskanih ljudi v spletnem iskalniku Google.

Gledalce, predvsem mlade moške, je pritegnil z žaljivo retoriko, zlasti do žensk, in s promoviranjem sebe kot »pravega alfa moškega« ter svojega razkošnega življenjskega sloga. Je samooklicani mizogin. Očitno pa so njegova prepričanja imela vpliv tudi na njegova dejanja. Decembra 2022 je bil v Romuniji, kjer je tisti čas bival, aretiran zaradi suma trgovine z ljudmi in organizacije hudodelske združbe. Poleg njega so bili aretirani še njegov brat Tristan in romunski državljanki. Romunsko tožilstvo bratoma Tate očita, da sta žrtve zapeljala in jim obljubljala ljubezensko razmerje, nato pa jih prepeljala v vilo na obrobju Bukarešte in jih tam z uporabo duševnega in telesnega nasilja prisilila, da so snemale spolno eksplicitne vsebine za spletne platforme, kot sta Pornhub in OnlyFans. Pred tednom dni je britanski državni medij BBC dobil ekskluziven vpogled v dokazno gradivo. To je bilo iz angleščine prevedeno v romunščino, nato pa so ga pri BBC prevedli nazaj v angleščino, tako da medij ne more zagotoviti popolne točnosti vseh prevodov, a večjih napak verjetno ni.

V 300-stranskem dokumentu so transkripcije zvočnih sporočil, v katerih naj bi bil Tristan Tate o svojih »delavkah« rekel, da »te prasice izkorišča kot sužnje. Delati morajo minimalno 10 do 12 ur na dan.« Žrtve niso imele niti gesel za dostop do svojih računov na Pornhubu in OnlyFansu. »Nočem, da imajo gesla, nočem, da imajo karkoli … Nočem jim niti povedati, da imajo OnlyFans, hočem, da denar uporabljava samo midva, jebeš njih,« naj bi bil rekel Tristan. Ena izmed dveh obtoženih Romunk, ki naj bi bili opravljali vsakodnevne posle in bili največ v stiku z žrtvami, gospa Naghel, naj bi bila v kratkih sporočilih žrtvam grozila, da jim bo »polomila zobe« in da bodo »pristale v mrtvašnici«. Andrew Tate je obtožen tudi posilstva žensk, ki sta se odločili pričati proti njemu, tožilstvo pa bo te primere prav tako poskušalo vključiti v širšo zgodbo serijskega nasilja in izkoriščenja, ki so ga obtoženi domnevno zagrešili.