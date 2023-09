Ukrajina / Odstopil obrambni minister

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo za njegovega naslednika predlagal Rustema Umerova, vodjo sklada za državno premoženje

Ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov je danes, dan po objavi o njegovi zamenjavi, sporočil, da je parlamentu podal odstopno izjavo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo za njegovega naslednika predlagal Rustema Umerova, vodjo sklada za državno premoženje. Zelenski je ob tem pozval k novim pristopom v luči ruske invazije.

"Predložil sem odstopno izjavo Ruslanu Stefančuku, predsedniku ukrajinskega parlamenta," je Reznikov sporočil na družbenih omrežjih.

"V čast mi je bilo služiti ukrajinskemu ljudstvu in delati za ukrajinsko vojsko zadnjih 22 mesecev, kar je bilo najtežje obdobje v sodobni zgodovini Ukrajine," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Odločitev o razrešitvi Reznikova s položaja je bila pričakovana, saj se je o zamenjavi na čelu obrambnega ministrstva ugibalo že dlje časa.

Oleksij Reznikov,

obrambni minister

Zelenski se je za zamenjavo Reznikova odločil po več korupcijskih škandalih, ki so pretresli obrambno ministrstvo. Januarja je tako izbruhnila korupcijska afera zaradi nepravilnosti pri nakupu hrane za vojake po cenah, ki so bile do trikrat višje od maloprodajnih cen v trgovinah.

Zelenski je v nedeljo sporočil, da bo parlamentu za naslednika Reznikova predlagal Rustema Umerova. 41-letni krimski Tatar, sicer ekonomist in nekdanji poslanec, je od lani na čelu sklada za državno premoženje, sodeloval pa naj bi tudi v pogajanjih glede sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja.

Zelenski je ob tem izrazil prepričanje, da ministrstvo za obrambo potrebuje nove pristope in drugačne oblike sodelovanja z vojsko in širšo družbo.

Zamenjavo na čelu ministrstva mora potrditi parlament, a po pričakovanjih naj bi predlog Zelenskega dobil podporo večine v vrhovni radi.

