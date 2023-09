G20 / Kitajskega predsednika ne bo, Biden razočaran

Vrha skupine dvajsetih gospodarsko najpomembnejših držav (G20) v Indiji bo potekalo brez kitajskega predsednika Xija. "Razočaran sem, a ga bom videl," je o tem dejal predsednik ZDA Joe Biden.

Kitajski predsednik Xi Jinping se ne bo udeležil prihajajočega vrha skupine dvajsetih gospodarsko najpomembnejših držav (G20) v Indiji, je danes sporočilo zunanje ministrstvo v Pekingu. Kitajsko delegacijo bo v New Delhiju vodil premier Li Qiang. Predsednik ZDA Joe Biden, ki ga pričakujejo na vrhu, je glede odsotnosti Xija izrazil razočaranje.

Dvodnevnega vrha držav članic G20 ta konec tedna v New Delhiju se bo udeležila večina voditeljev držav iz skupine, med katerimi pa ne bo kitajskega predsednika Xija. Prav tako se vrha ne bo udeležil ruski predsednik Vladimir Putin, ki ga bo zastopal zunanji minister Sergej Lavrov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kitajsko delegacijo bo na 18. vrhu G20 vodil premier Li Qian, je danes v Pekingu dejala tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning na vprašanje o Xijevi udeležbi.

Razloga, zakaj Xija ne bo na srečanje, v Pekingu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP za zdaj niso navedli.

"Lahko vam povem, da je G20 pomemben forum za mednarodno gospodarsko sodelovanje," je dejala Mao in ob tem dodala, da bo premier Li na srečanju posredoval stališče Kitajske o sodelovanju G20, pri čemer si bo prizadeval, da skupina "okrepi enotnost in sodelovanje ter sodeluje pri soočanju z globalnimi ekonomskimi in razvojnimi izzivi".

To je prvič, da je kitajski voditelj odpovedal udeležbo na srečanju G20. Xi v času pandemije covida-19 sicer tudi ni prišel na srečanje G20 v Rimu, se ga je pa udeležil prek video povezave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriški predsednik Joe Biden, ki ga pričakujejo v New Delhiju, je glede odsotnosti Xija na vrha G20 izrazil razočaranje. "Razočaran sem, a ga bom videl," je že v nedeljo dejal ameriškim novinarjem, ne da bi navedel podrobnosti, poroča AFP.

Bela hiša je prejšnji mesec sporočila, da se bo Biden udeležil srečanja G20 v Indiji, kjer bo imel ob robu vrha po pričakovanjih vrsto pogovorov z voditelji držav. V Washingtonu sicer niso sporočili, s kom vse se bo Biden sestal.

Dvostranski odnosi med ZDA in Kitajsko se soočajo z vrsto težavnih vprašanj, od trgovinskih sporov do Tajvana in širitve kitajske navzočnosti v Južnokitajskem morju.

Tudi letošnja gostiteljica vrha G20 Indija ima s Kitajsko že nekaj časa napete odnose. Državi sta v sporu zaradi meje na območju južno od Tibeta oziroma v vzhodnem delu Indije. Kitajska pokrajino imenuje Zangnan, medtem ko jo v Indiji imenujejo Arunachal Pradesh.

