Ameriška senatorja / »Slovenija je glede vojne v Ukrajini na pravi strani zgodovine«

Ameriška senatorja Lindsey Graham in Bob Menendez sta napovedala tudi to, da bodo ZDA Sloveniji pomagale po avgustovskih poplavah

Predsednik vlade Robert Golob in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na izrednem zasedanju Evropskega sveta v Bruslju 9. februarja 2023

© Nebojša Tejić, STA

Ameriška senatorja Lindsey Graham in Bob Menendez sta danes ob koncu obiska v Sloveniji pohvalila pomoč, ki jo Slovenija zagotavlja Ukrajini, ter poudarila, da se je Slovenija glede vojne v Ukrajini znašla "na pravi strani zgodovine". Napovedala sta še, da bodo ZDA Sloveniji pomagale po avgustovskih poplavah.

V zadnjih dneh se je v Sloveniji mudila delegacija ameriških kongresnikov. Pred odhodom sta danes izjavo za medije podala republikanec Graham in demokrat Menendez, ki sta govorila predvsem o vojni v Ukrajini, vlogi Slovenije na Zahodnem Balkanu in pomoči, ki jo lahko ZDA ponudijo Sloveniji po uničujočih poplavah v začetku avgusta.

Najvišja tovrstna delegacija iz ZDA v zadnjih šestih letih se je ob obisku v Sloveniji med drugim sestala s premierjem Robertom Golobom in predstavniki vlade, ter s predsednico države Natašo Pirc Musar.

Senatorja Graham in Menendez sta obljubila ameriško pomoč Sloveniji po poplavah. Dejala sta, da naj bi ZDA zagotovile predvsem pontonske mostove, s čimer bi pomagali premostiti čas, ki bo potreben za obnovo ključne infrastrukture, ki je bila uničena v poplavah.

V izjavi sta izpostavila tudi pomoč, ki jo Slovenija zagotavlja Ukrajini in po njunih besedah presega pričakovanja. Poudarila sta, da je Slovenija glede konflikta v Ukrajini "na pravi strani zgodovine". Glede konca vojne v tej državi sta sicer dejala, da je bolj pomembno kot to, kdaj se vojna konča, pomembno predvsem to, na kakšen način se bo končala.

Ameriška senatorja sta omenila tudi vodilno vlogo Slovenije pri procesu integracije držav Zahodnega Balkana v evroatlantske povezave. Dodala sta, da bo lahko Slovenija v naslednjih letih dodatno pomagala tem državam tudi kot članica Varnostnega sveta Združenih narodov.