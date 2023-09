Raziskava / Porast izpustov zaradi rabe premoga

Skupni izpusti zaradi rabe premoga na prebivalca držav skupine G20 so se kljub podnebnim zavezam med letoma 2015 in 2022 povečali za devet odstotkov

Skupni izpusti zaradi rabe premoga na prebivalca držav skupine G20 so se kljub podnebnim zavezam med letoma 2015 in 2022 povečali za devet odstotkov, v raziskavi ugotavlja raziskovalno-svetovalna skupina Ember. Izmed članic skupine jih je 12 uspelo bistveno zmanjšati izpuste na prebivalca, medtem ko so preostale države zabeležile rast.

Skupina držav, katerih voditelji se bodo konec tedna sestali v indijskem New Delhiju, proizvede 80 odstotkov svetovnih emisij v elektroenergetskem sektorju.

Med 12 državami, ki so uspele bistveno zmanjšati izpuste zaradi rabe premoga na prebivalca, so Nemčija, Velika Britanija in ZDA. Na drugi strani pa so države, kot so Indonezija, Kitajska in Indija, zabeležile povečanje teh izpustov, izsledke raziskave povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Vendar tudi izpusti nekaterih držav, ki so zabeležile zmanjšanje, ostajajo visoko nad svetovnim povprečjem, opozarjajo pri Ember.

Kitajska in Indija sta pogosto označeni za največji onesnaževalki s premogom, a sta bili pri upoštevanju izpustov na prebivalstvo leta 2022 najhujši onesnaževalki Južna Koreja in Avstralija, je pojasnil Dave Jones iz skupine Ember.

Do rasti izpustov celotne skupine prihaja kljub stalnim opozorilom znanstvenikov in okoljevarstvenikov, da je treba zmanjšati izpuste iz fosilnih goriv, če želimo ohraniti planet primeren za življenje.

Po ocenah Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) se mora število termoelektrarn, ki ne uporabljajo tehnologije zajemanja ogljikovega dioksida, v naslednjih osmih letih zmanjšati za 70 do 90 odstotkov. Vendar veliko držav skupine G20 še ni predstavilo celovitih strategij za zmanjšanje uporabe premoga, so še opozorili v skupini Ember.