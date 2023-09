Obsežna racija proti mafiji

Italijanska policija je v neapeljskem predmestju Caivano, ki velja za leglo organiziranega kriminala, izvedla obsežno racijo, povezano z mafijsko družino Camorra

Italijanska policija je v neapeljskem predmestju Caivano, ki velja za leglo organiziranega kriminala, danes izvedla obsežno racijo, povezano z mafijsko družino Camorra, poročajo tuje tiskovne agencije. V raciji je sodelovalo 400 policistov, ki so zasegli 30.000 evrov gotovine, preiskali več osumljencev in opravili več hišnih preiskav.

V raciji v predmestju Neaplja, kjer so tolpe julija skupinsko posilile dve mladoletni dekleti, so pri iskanju drog sodelovali tudi policijski psi. Karabinjeri so med drugim preiskali zapuščeno stanovanje, ki je kriminalni združbi služilo pri trgovanju z drogami.

Minuli teden je Caivano sicer obiskala tudi predsednica italijanske vlade Giorgia Meloni, potem ko je skupinsko posilstvo dveh mladoletnih deklet, starih 13 in 11 let, pretreslo Italijo. Meloni je predmestje obiskala na povabilo lokalnega duhovnika Maurizia Patricella, ki je sicer v preteklih letih zaslovel s kritiziranjem lokalne mafijske družine Camorra.

