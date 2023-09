Golob / »Skupaj se moramo zoperstaviti vsakršni obliki nasilja in sovražnega govora«

Predsednik vlade je poudaril, da so starejši ena najranljivejših družbenih skupin in da je vsakršno nasilje nad njimi zavržno

Robert Golob, predsednik vlade

© Vlada RS / X

Starejši, zlasti tisti, ki ne zmorejo več skrbeti zase, so ena najranljivejših družbenih skupin, zato je vsakršno nasilje nad njimi nedopustno in zavržno, je na družbenem omrežju X zapisal premier Robert Golob, potem ko je v medijih danes odmeval primer fizičnega nasilja dijakinje nad starejšo stanovalko v enem od domov starejših na Dolenjskem.

Predsednik vlade je poudaril, da moramo kot družba starejše zaščititi in jim nameniti posebno pozornost, saj si zaslužijo dostojno starost. "Skupaj se moramo zoperstaviti vsakršni obliki nasilja in sovražnega govora. Bodimo skupnost, ki temelji na solidarnosti in medgeneracijski povezanosti," je še pozval premier.

Nasilje nad starejšo stanovalko socialnovarstvenega zavoda je obsodil tudi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Kot je dejal, so z vodstvom zavoda nemudoma stopili v stik in ga pozvali, naj žrtvi nasilja takoj ponudi vso potrebno socialno, zdravstveno in psihološko zaščito in pomoč, proti nasilni osebi pa sproži ustrezne postopke pri pristojnih organih. Zavod je sicer po njegovih besedah že ukrepal ter dejanje prijavil pristojnim organom.

Po poročanju medijev je do fizičnega nasilja prišlo v enem od domov starejših občanov na Dolenjskem. Dijakinja je med opravljanjem počitniškega dela fizično obračunala s starejšo stanovalko, jo vlekla za nos in lase, pred stanovalcem v invalidskem vozičku pa posmehljivo plesala. Svoje početje je snemala in objavljala na družbenih omrežjih.