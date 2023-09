WHO / »Še naprej opažamo zaskrbljujoče trende v zvezi z boleznijo covid-19«

Vodstvo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) poziva k okrepljenemu nadzoru nad širjenjem bolezni in cepljenju ranljivih skupin prebivalstva

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila na zaskrbljujoče trende v povezavi s covidom-19, medtem ko se na severni polobli bliža hladnejše jesensko-zimsko obdobje. Vodstvo WHO poziva k okrepljenemu nadzoru nad širjenjem bolezni in cepljenju ranljivih skupin prebivalstva.

"Pred bližajočo se zimsko sezono na severni polobli še naprej opažamo zaskrbljujoče trende v zvezi z boleznijo covid-19," je na spletni novinarski konferenci povedal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"V nekaterih delih Bližnjega vzhoda in Azije se povečuje število smrtnih primerov, v Evropi se povečuje število bolnikov, sprejetih v enote intenzivne nege, v več regijah pa tudi splošno število hospitalizacij," je še dejal Tedros.

"Ocenjujemo, da se zaradi covida-19 v bolnišnicah zdravi že več sto tisoč ljudi."



Maria Van Kerkhove,

tehnična vodja WHO za covid-19

Dodal je, da le 43 držav - manj kot četrtina od 194 držav članic WHO - poroča agenciji o smrtnih primerih zaradi covida-19, le 20 držav pa zagotavlja tudi informacije o hospitalizacijah.

"Ocenjujemo, da se zaradi covida-19 v bolnišnicah zdravi že več sto tisoč ljudi," pa je povedala Maria Van Kerkhove, tehnična vodja WHO za covid-19. Ker jeseni in pozimi pričakujejo tudi običajno širjenje gripe in respiratornih bolezni, je tudi ona poudarila pomen obsežnejšega testiranja in cepljenja, predvsem za ranljivejše skupine.

KprEc-ZyFzQ

8yrPUZCyFiY