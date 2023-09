Potres v Maroku / Skoraj 2500 smrtnih žrtev, Slovenija odsvetuje potovanja v državo

Pomoč potrebuje več kot 300.000 ljudi, ministrstvo za zunanje in evropske zadeve do nadaljnjega odsvetuje potovanja na območja Maroka, več slovenskih turističnih agencij pa je zagotovilo, da pozorno spremljajo tamkajšnje razmere

V katastrofalnem potresu, ki je pozno v petek prizadel Maroko, je po zadnjih podatkih maroških oblasti umrlo 2497 ljudi, pomoč jih potrebuje več kot 300.000. Potres je izbrisal celotne vasi v gorovju Atlas, hudo je bil prizadet tudi Marakeš.. Reševalci si tudi danes prizadevajo priti do zasutih pod ruševinami, maroška vlada pa je razglasila tridnevno žalovanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V doslej najsilovitejšem potresu v tej državi na severu Afrike je umrlo najmanj 2122 ljudi, je danes zvečer sporočilo notranje ministrstvo. Kot so dodali, je največ žrtev, 1352 v provinci al Haouz, kjer je bilo žarišče potresa. Poškodovanih je več kot 2400 ljudi, številni med njimi kritično.

Med smrtnimi žrtvami so tudi tujci, med drugim po navedbah AFP najmanj štirje francoski državljani.

Središče potresa z močjo 6,8 je bilo približno 70 kilometrov jugozahodno od Marakeša, v gorovju Atlas. Največ žrtev naj bi terjal v vaseh na težko dostopnih goratih predelih. Kar polovico so jih tako po podatkih notranjega ministrstva našteli v pokrajinah Al Haouz in Taroudant.

Po navedbah maroške državne televizije je potres popolnoma uničil vas v provinci Chichaoua blizu Marakeša. Reševalci so izpod ruševin potegnili 65 trupel. Ni še jasno, koliko ljudi je živelo v vasi, v kateri je bilo približno 100 hiš.

Hudo je prizadet tudi Marakeš, ki leži ob vznožju gorovja Atlas. Mesto iz 11. stoletja, prepoznavno po palmah in elegantnih palačah, je glavna turistična znamenitost Maroka in letno sprejme več kot dva milijona turistov.

V Marakešu in okolici po oceni Združenih narodov potrebuje pomoč več kot 300.000 ljudi. Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) pa je ob tem danes sporočil, da pozorno spremlja razmere in je pripravljen zagotoviti podporo maroški vladi v prizadevanjih za pomoč prizadetemu prebivalstvu.

Slovenske turistične agencije pozorno spremljajo razmere v Maroku

Slovenske turistične agencije, ki v prihodnjih tednih organizirajo potovanja v Maroko, so po nedavnem katastrofalnem potresu zagotovile, da ostajajo v stiku z lokalnimi agenti in partnerji. Razmere pozorno spremljajo in bodo vse nadaljnje odločitve sprejeli v skladu s priporočili oblasti.

Potem ko je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v soboto sporočilo, da do nadaljnjega odsvetujejo potovanja na območja Maroka, ki jih je v petek prizadel smrtonosen potres, je več slovenskih turističnih agencij zagotovilo, da pozorno spremljajo razmere.

Pri agenciji Kompas so v odgovoru za STA pojasnili, da situacijo redno spremljajo in da so v kontaktu z lokalnim agentom. Trenutno sicer ne odpovedujejo nadaljnjih potovanj v Maroko, nameravajo pa na podlagi vseh informacij sprejeti končno odločitev, so dodali. "Varnost naših gostov je na prvem mestu in skladno z navodili sprejemamo vse potrebne nadaljnje odločitve," so poudarili.

Podobno zagotavljajo pri agenciji Palma. Zagotavljajo, da je v prvi vrsti v ospredju varnost vseh potnikov. Tako so v stalni navezi s partnerji v Maroku, lokalnimi oblastmi in slovenskim zunanjim ministrstvom. "Je pa dejstvo, da je Maroko velika država, tako da naša potovanja niso vezana zgolj na področje potresa, potujemo po celotni državi. Vsekakor pa bomo sledili izključno priporočilom MZEZ," so dodali.

"Splošno pravilo je zelo enostavno, če organizator odpove potovanje, dobijo kupci povrnjeno vse. Če kupci pred odpovedjo potovanja odpovedujejo sami, potem nosijo stroške."



Mišo Mrvaljević,

generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije

Tudi pri agenciji Shappa so v stiku z lokalnimi sodelavci v Maroku in pozorno spremljajo razmere, sicer pa v okviru obstoječega potovalnega programa nimajo načrtovanega obiska sedaj prizadetih območij države.

Iz omenjenih agencij so še sporočili, da v Maroku trenutno nimajo svojih potnikov. Pri Kompasu ob tem dodajajo, da trenutno še niso prejeli nikakršne odpovedi za prihodnja potovanja v Maroko s strani potnikov.

Generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije Mišo Mrvaljević ob tem kupcem potovalnih aranžmajev v Maroko svetuje, naj počakajo z morebitno odpovedjo potovanja, dokler organizator ne sprejme odločitve. "Splošno pravilo je zelo enostavno, če organizator odpove potovanje, dobijo kupci povrnjeno vse. Če kupci pred odpovedjo potovanja odpovedujejo sami, potem nosijo stroške," je pojasnil.

Reševalcem se pridružujejo tudi ekipe iz tujine

Reševalcem v Maroku se v iskanju preživelih po silovitem potresu pridružujejo tudi ekipe iz tujine. Maroške oblasti so v nedeljo sprejele ponudbe pomoči iz Španije, Velike Britanije, Katarja in Združenih arabskih emiratov. Tri dni po potresu, ki je terjal skoraj 2500 življenj, sicer reševalci bijejo bitko s časom.

Španija je v Maroko poslala 86 reševalcev in osem psov, ki se bodo pridružili v reševanju in iskanju. Špansko obrambno ministrstvo je ob tem izrazilo pripravljenost poslati še kakršnokoli pomoč, ki bi se izkazala za potrebno, saj so naslednje ure ključne pri iskanju pod ruševinami ujetih ljudi.

Britanska vlada na dveh vojaških transportnih letalih pošilja 60 reševalcev s štirimi psi, manjšo zdravstveno ekipo in opremo za reševanje. Več letal z reševalnimi ekipami in nujno pomočjo je že vzletelo tudi iz Katarja, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Če bo to potrebno, lahko pripeljemo celotno terensko bolnišnico, mobilne ekipe z avtomobilom ali helikopterjem, pa tudi kirurško ekipo, vendar moramo preveriti, kakšne so najnujnejše potrebe prizadetih skupnosti," je dejal predstavnik britanske dobrodelne zdravstvene organizacije UK-Med.

"Če bo to potrebno, lahko pripeljemo celotno terensko bolnišnico, mobilne ekipe z avtomobilom ali helikopterjem, pa tudi kirurško ekipo, vendar moramo preveriti, kakšne so najnujnejše potrebe prizadetih skupnosti."



UK-Med,

britanska dobrodelna zdravstvena organizacija

Pomoč je Maroku sicer ponudilo tudi več drugih držav, med drugim Francija, Kitajska in ZDA, a so maroške oblasti sporočile, da pozorno ocenjujejo ponudbe, češ da bi bilo "pomanjkanje usklajevanja kontraproduktivno". V primeru potreb bodo v prihodnje morebiti sprejeli dodatne ponudbe, je sporočilo notranje ministrstvo.

Francoska zunanja ministrica Catherine Colonna je poudarila, da je Francija pripravljena ponuditi pomoč, vendar vztraja, da mora Maroko zanjo zaprositi sam. Humanitarnim organizacijam na terenu je sicer obljubila pet milijonov evrov. Pariz in Rabat imata v zadnjih letih težavne odnose, in čeprav so francoski uradniki zanikali razhajanja, je mesto maroškega veleposlanika v Parizu že več mesecev prazno, obisk francoskega predsednika Emmanuela Macrona v Rabatu pa je bil večkrat preložen.

Predvsem na odročnejših in težko dostopnih območjih gorovja Atlas reševalci danes bijejo bitko s časom, da bi izpod ruševin porušenih vasi čim prej rešili morebitne preživele in izkopali trupla umrlih, da bi jim omogočili dostojen pogreb.

Dosegli smo kraje, kjer sploh ni reševalcev in nobene pomoči. Pod ruševinami pa so še vedno mrtvi, ljudje jih poskušajo izvleči sami. Ko so nas zagledali, so se kar metali v naša vozila,"

Medtem ko na prizadeta območja prihajajo ekipe iz tujine, maroške oblasti postavljajo zasilna zatočišča za tiste, ki so izgubili domove, prostovoljci pa najhuje prizadetim delijo hrano in nujno pomoč. Številni so se ob tem pritožili nad počasnim odzivom oblasti.

Na to je danes opozorila tudi ekipa italijanske civilne zaščite, ki je na pomoč na prizadeta območja v Maroku prispela na lastno pobudo. "Dosegli smo kraje, kjer sploh ni reševalcev in nobene pomoči. Pod ruševinami pa so še vedno mrtvi, ljudje jih poskušajo izvleči sami. Ko so nas zagledali, so se kar metali v naša vozila," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejal vodja štiričlanske ekipe Cicchetti Marchegiani.

Strokovnjaki iz evropsko-mediteranskega seizmološkega centra medtem poudarjajo, da je šlo za največji potres na tem območju v več kot sto letih, in opozarjajo, da se bodo popotresni sunki nadaljevali še nekaj dni, morda pa tudi več tednov.

