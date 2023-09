Cerkev / Preiskava obtožb o prikrivanju spolnih zlorab

Švicarska škofovska konferenca je sporočila, da je bila sprožena predhodna preiskava obtožb o prikrivanju spolnih zlorab

Švicarska škofovska konferenca je sporočila, da je bila sprožena predhodna preiskava obtožb o prikrivanju spolnih zlorab v Cerkvi. Za to so se odločili, potem ko je bilo več nekdanjih in sedanjih članov duhovščine obtoženih spolnih zlorab oziroma njihovega prikrivanja.

Tednik SonntagsBlick je poročal, da je nekdanji v javnosti znani duhovnik v pismu obtožil štiri sedanje in tri nekdanje škofe, da so prikrivali primere spolnih zlorab, ki so jih zagrešili duhovniki v Švici. Eden od teh škofov naj bi tudi sam nadlegoval dečka, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Škofovska konferenca je v današnjem sporočilu za javnost potrdila obstoj pisma, ki je bilo spisano konec maja in vsebuje obtožbe glede "ravnanja v zvezi s primeri domnevnih spolnih zlorab". Kot je zapisala, "so bile o primerih, navedenih v pismu, obveščene ustrezne oblasti".

"Glavni poudarek te predhodne preiskave je na obtožbah prikrivanja primerov zlorab."



Škofovska konferenca

Pismo je bilo naslovljeno na apostolskega nuncija v Švici Martina Krebsa, ki je prenesel navedbe o očitkih Vatikanu. Dikasterij Rimske kurije je junija odredil predhodno preiskavo obtožb, ki jo bo vodil škof Joseph Bonnemain, izhaja iz sporočila škofovske konference.

Preiskava naj bi bila zaključena do konca leta. "Glavni poudarek te predhodne preiskave je na obtožbah prikrivanja primerov zlorab," medtem ko je preiskava domnevnih spolnih zlorab samih v prvi vrsti stvar policije in tožilstva, je zapisala škofovska konferenca.

Poudarila je, da njene direktive zavezujejo cerkvene voditelje, da vložijo pritožbe pri organih pregona v vseh primerih, kjer obstaja sum spolnih zločinov nad mladoletniki.