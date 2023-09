Srbskemu igralcu prepovedali vstop v EU

Sergej Trifunović je dejal, da za ustaše ni označil vseh Hrvatov, ampak ljudi, ki se "radi tako vedejo brez razloga in mislijo, da lahko nekoga brez razloga maltretirajo, ker nosijo uniformo". Dodal je, da ni potrebe, da bi se opravičil nekomu, ki ga ni užalil.

Hrvaška policija je srbskemu igralcu Sergeju Trifunoviću v nedeljo za leto dni prepovedala vstop na območje Evropske unije oz. Evropskega gospodarskega prostora, potem ko ga je v Splitu v dveh dneh večkrat obravnavala zaradi različnih prekrškov. Trifunović se je na kazni odzval z žalitvami na račun hrvaške policije, opravičiti se ne namerava.

Trifunović je po navedbah splitsko-dalmatinske policijske uprave v dveh dneh storil pet prekrškov po zakonu o kršenju javnega reda in miru ter obenem žalil policiste na "način, ki ni primeren za javno objavo".

S tem je "izrazil svojo vztrajnost in namen nespoštovanja sodnih odločb in pravnega reda Hrvaške", zaradi česar so mu po zakonu o tujcih za eno leto prepovedali vstop in bivanje v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Del EGP so poleg držav EU tudi Norveška, Islandija in Liechtenstein.

Trifunovića so po pisanju hrvaškega Dalmatinskega portala v petek privedli na občinsko sodišče za prekrške v Splitu, ker se je zapletel v spor s policijo. Ta je igralca obravnavala po prijavi, da na plaži Kaštelet nima na povodcu svojega psa, nemškega ovčarja. Trifunovića so nato pridržali zaradi žalitev policijskih uslužbencev in proti njemu vložili obtožni predlog zaradi kršenja javnega reda in miru.

Hrvaška policija je dejala, da je srbski igralec na družbenem omrežju motil javni red in mir z objavo in izpostavljanjem besedila z neprimerno vsebino ter ob posmehu omalovaževal tudi delo varnostnikov v Splitu.

V soboto so policisti po pisanju portala igralca obravnavali še enkrat, potem ko je zvečer v središču Splita peljal na sprehod svojega psa brez povodca in nagobčnika. Po navedbah policije je Trifunović tudi po tem dogodku žalil uradno osebo. Kot so še pojasnili, je na družbenem omrežju motil javni red in mir z objavo in izpostavljanjem besedila z neprimerno vsebino ter ob posmehu omalovaževal tudi delo varnostnikov v Splitu.

Igralca so isti dan ponoči zadržali še na mejnem prehodu Bajakovo, nato pa mu prepovedali vstop v Hrvaško in druge države EGP.

Trifunović se je po teh incidentih vrnil v Srbijo in na omrežju Instagram sporočil, da ne bo nikoli več prišel v Split. Nanizal je vrsto žalitev na račun hrvaških policistov, ki jih je med drugim primerjal z ustaši.

V nedeljo zvečer je v pogovoru za srbsko televizijo Nova TV dejal, da za ustaše ni označil vseh Hrvatov, ampak ljudi, ki se "radi tako vedejo brez razloga in mislijo, da lahko nekoga brez razloga maltretirajo, ker nosijo uniformo". Dodal je, da ni potrebe, da bi se opravičil nekomu, ki ga ni užalil.

M5siWGpqRHY