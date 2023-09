»Roke stran od medvedov«

V Italiji znova razburjajo odstreli medvedov

V Italiji v zadnjem času znova razburjajo odstreli medvedov. V osrednji Italiji je v nedeljo več sto ljudi protestiralo zaradi nedavne smrti priljubljene medvedke v pokrajini Abruci. Italijanska združenja za zaščito živali pa so se na upravnem sodišču v Trentu nedavno pritožila zoper odločitev o odstrelu medvedke, ki je julija napadla dva lovca.

K shodu v vasi Pescina dei Marsi v Abrucih je zaradi smrti priljubljene medvedke Amarene, ki jo je moški 31. avgusta ustrelil na svojem posestvu, pozvala organizacija za zaščito živali WWF. Demonstranti so se v nedeljo popoldne sprehodili po poti, ki jo je Amarena skupaj z mladiči prehodila pred smrtjo. Nekateri demonstranti so nosili transparente z napisom Roke stran od medvedov.

Amareno je ustrelil 56-letni Italijan, ki trdi, da ga je medvedka, ki se je pogosto zadrževala v bližnjih vaseh, prestrašila. Uprava narodnega parka Abruzzo je v odzivu sporočila, da ni opravičila za smrt Amarene iz skupine ogroženih apeninskih rjavih medvedov, saj ni bila nevarna ljudem. Moški je zaradi incidenta prejel več groženj s smrtjo, zato so mu odredili policijsko zaščito.

V Trentu na severu Italije pa so se italijanske organizacije za zaščito živali na upravnem sodišču pritožile na ukaz predsednika avtonomne pokrajine Trento Maurizia Fugattija o odstrelu medvedke z identifikacijsko oznako F36, ki je 30. julija v vasi Mandrel nedaleč od mesta Trento napadla dva lovca. Eden od njiju je pobegnil na drevo, kjer ga je medvedka dosegla s taco, zaradi česar je lovec padel na tla. Medvedka je nato pobegnila.

"Vedno bolj je jasno, da so Fugattijeve odločitve namenjene izključno preganjanju medvedov, volkov in vseh drugih živali, ki so mu neprijetne," piše v pismu, ki ga je v soboto objavila odvetnica Valentina Stefutti, ki zastopa več združenj za zaščito živali.

Julija je upravno sodišče v Trentu ustavilo Fugattijevo odločbo o odstrelu medvedov JJ4 in MJ5. Prva je aprila ubila tekača, drugi je poškodoval dva moška. Po mnenju sodnikov je bil ukrep nezdružljiv s predpisi o varstvu medvedov.

