»Logarjeva stranka lahko potopi NSi«

IZJAVA DNEVA

"Logar do zdaj še ni naredil nobene poteze, ki bi škodovala interesom SDS, zato mu Janša in njemu zvesti poslanci, nekateri sicer z bolj stisnjenimi zobmi, dopuščajo popoldansko espejevsko udejstvovanje v Platformi. Da so stvari pod Janševim nadzorom in da Logar ne predstavlja grožnje interesom SDS, ne nazadnje kaže tudi odsotnost napadov na Logarja v medijih, ki sodijo v orbito stranke."

"Z ustvarjanjem oziroma podaljševanjem negotovosti v zvezi z ustanovitvijo možne Logarjeve stranke pa tako Logar kot Janša držita v šahu Novo Slovenijo, ki jo pretresa rivalstvo za nosilstvo liste za evropske volitve, kakor tudi vprašanje liderstva, kjer Tonin ni brez notranje konkurence iz vrst ministrov svoje stranke v tretji Janševi vladi. Logarjeva stranka, če se ima zgoditi z Janševim blagoslovom iz taktičnih razlogov, lahko na naslednjih volitvah potopi NSi. Toninova samozavestna izjava, da NSi ne bo šla v vlado, če bi jo vodil Janša, se zanje ni postarala dobro."

(Novinar Uroš Esih v Delovem komentarju o tem, da si je Matej Tonin želel iz izvršne politike ekskomunicirati Janeza Janšo, a kaže, da bo on precej lažje njega)