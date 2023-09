Večina Evropejcev še vedno podpira pomoč Ukrajini

Najnovejša raziskava Eurobarometra razkriva visoko podporo predvsem zagotavljanja humanitarne pomoči, nekoliko manjši delež Evropejcev pa je naklonjen pošiljanju orožja v Ukrajino, njeni integraciji v EU in vstopu na enotni evropski trg

Predsednik vlade Robert Golob in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na izrednem zasedanju Evropskega sveta v Bruslju 9. februarja

© Nebojša Tejić / STA

Državljani članic EU v večini še vedno podpirajo pomoč Ukrajini in njenim državljanom, kaže najnovejša raziskava Eurobarometra. Visoko podporo ima predvsem zagotavljanje humanitarne pomoči, nekoliko manjši delež Evropejcev pa je naklonjen pošiljanju orožja v Ukrajino, njeni integraciji v EU in vstopu na enotni evropski trg.

Državljani EU po podatkih najnovejše raziskave Eurobarometer podpirajo nadaljnje zagotavljanje pomoči Ukrajini in njenim državljanom. Da bi morala EU še naprej izkazovati solidarnost z Ukrajino, je na ravni unije menilo 70 odstotkov vprašanih, v Sloveniji pa 58 odstotkov.

Da ruska invazija na Ukrajino kaže na to, da mora EU zagotoviti svojo lastno energetsko in gospodarsko varnost, je na ravni EU menilo 85 odstotkov vprašanih, da morajo ruske oblasti odgovarjati za trenutno situacijo v Ukrajini, pa 77 odstotkov. V Sloveniji je na prvo vprašanje pritrdilno odgovorilo 80 odstotkov vprašanih, na drugo pa 70 odstotkov.

Kar 86 odstotkov vprašanih na ravni EU se je delno ali popolnoma strinjalo s tem, da naj unija še naprej zagotavlja humanitarno pomoč prizadetim zaradi vojne v Ukrajini. Sankcije proti Rusiji v celoti podpira skoraj polovica vprašanih, delno pa četrtina, medtem ko sprejemanje beguncev iz Ukrajine v celoti ali delno podpira 76 odstotkov vprašanih. Podatkov po državah glede teh in naslednjih vprašanj Eurobarometer ni podal.

Nekoliko nižji je bil delež tistih, ki podpirajo integracijo Ukrajine v Evropsko unijo in na enotni evropski trg, ter delež tistih, ki podpirajo finančno in gospodarsko pomoč tej državi. Pri vseh treh vprašanjih je delno ali v celoti pritrdilno odgovorilo med 63 in 65 odstotkov vprašanih.

Še nižji pa je delež tistih Evropejcev, ki podpirajo nakupe in dobave vojaške opreme za Ukrajino, ter usposabljanje ukrajinskih vojakov. S tem se je strinjalo 57 odstotkov vprašanih, medtem ko jih je 34 odstotkov odgovorilo, da se ne strinjajo s trditvijo, naj unija Ukrajini še naprej zagotavlja vojaško pomoč.

Raziskava Eurobarometra je bila opravljena med 24. in 31. avgustom, v njej pa je sodelovalo 26.514 državljanov EU, starejših od 15 let.