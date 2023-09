Biden o 11. septembru / »Pomembno je, da se združimo okoli načela ameriške demokracije«

Ameriški predsednik Joe Biden je ob 22. obletnici terorističnih napadov 11. septembra 2001 spomnil na "občutek narodne enotnosti, ki so ga imeli takrat"

Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek na slovesnosti, na kateri so se spomnili 22. obletnice terorističnih napadov 11. septembra 2001, spomnil na občutek narodne enotnosti, ki so ga imeli takrat. Ob tem je v vojaškem oporišču v mestu Anchorage na Aljaski opozoril, da nikoli ne smejo izgubiti tega občutka.

"Ne smemo nikoli izgubiti tega občutka narodne enotnosti," je pozval Biden. "11. september počastimo tako, da obnovimo vero drug v drugega," je dodal.

Biden je ob vse večjem političnem razkolu v državi pozval, naj gradijo na enotnosti od takrat, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Bolj kot kdaj koli prej je pomembno, da se združimo okoli načela ameriške demokracije, ne glede na naše politično ozadje," je dejal demokrat. Država ne sme podleči nesmiselni politiki razlik in delitev ter se razdvajati zaradi nepomembnih prepirov, je dejal. "Še naprej moramo držati skupaj," je poudaril.

11. septembra 2001 so teroristi mednarodne mreže Al Kaida ugrabili štiri potniška letala. Dve sta treščili v dvojčka Svetovnega trgovinskega centra v New Yorku, eno v Pentagon, četrto, namenjeno na kongresno palačo v Washingtonu, pa je po uporu potnikov strmoglavilo na polje v Pensilvaniji. Umrlo je 2977 ljudi, od tega 2753 v obeh stolpnicah New Yorku, ki sta se zrušili, 184 v Pentagonu in 40 v Pensilvaniji.

Na slovesnosti v spominskem parku v New Yorku so danes kot vsako leto doslej prebrali imena skoraj 3000 žrtev napadov. Počastili so jih tudi z minuto molka ob 8.46 in 9.03 po lokalnem času, torej ob urah, ko sta leta 2001 letali trčili v stolpa Svetovnega trgovinskega centra.

