Kim Jong-un podprl Putina »v boju proti imperializmu«

Severnokorejski voditelj je ruskemu predsedniku zagotovil podporo v vseh njegovih odločitvah

Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je danes na vzhodu Rusije ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu zagotovil podporo v vseh njegovih odločitvah in sodelovanje "v boju proti imperializmu". Na srečanju, prvem po štirih letih, sta se zavzela za krepitev dvostranskih odnosov, Putin vidi tudi možnost vojaškega sodelovanja.

"Vedno smo in bomo podpirali vse odločitve Putina in ruskega vodstva. Upam, da bomo vedno skupaj v boju proti imperializmu in v izgradnji suverene države," je po poročanju tujih tiskovnih agencije dejal Kim.

Dvostranski odnosi z Rusijo so za Severno Korejo "absolutna prioriteta", je med srečanjem na ruskem kozmodromu Vistočni glede na izjave, ki jih je prenašala ruska televizija, še dejal Kim. Svoje srečanje s Putinom je označil za "odskočno desko za tesnejše dvostranske odnose".

V luči vojne v Ukrajini je Kim menil, da se Rusija "bojuje za svojo suverenost in varnost proti hegemonističnim silam".

"Globoko sem prepričan, da bodo junaška ruska vojska in ljudje osvojili zmago in izkazali svojo čast in slavo na dveh frontah - v vojaških operacijah in pri izgradnji močnega naroda," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Kim kasneje še dejal v korejščini, medtem ko so ruske tiskovne agencije navajale, da je izrecno omenil "posebno vojaško operacijo", kakor Moskva označuje rusko vojno v Ukrajini.

Putin je medtem že v uvodnih izjavah napovedal, da se bosta voditelja posvetila gospodarskemu sodelovanju in vprašanjem "humanitarne narave". Na novinarsko vprašanje, če bosta govorila o vojaškem sodelovanju, je odgovoril, da bosta govorila o "vse temah".

Po pogovorih, ki so trajali dve uri, je Putin dejal, da kljub mednarodnim sankcijam, ki jih je Pjongjang deležen zaradi jedrskega in raketnega programa, vidi obete za vojaško sodelovanje s Severno Korejo. "Obstajajo določene omejitve. Rusija spoštuje te omejitve. So pa tudi stvari, o katerih lahko zagotovo govorimo, o tem se pogovarjamo in razmišljamo. In obstajajo možnosti," je dejal.

Po pogovorih je Putin Kima z delegacijo gostil še na večerji, ob začetku katere je v prenosu na ruski televiziji nazdravil na krepitev sodelovanja v prihodnje. "Na dobrobit in uspeh naših narodov, na zdravje predsedujočega in vseh prisotnih," je dodal Putin, ob katerem sta sedela njegova zunanji in obrambni minister. Z besedami, da je "star prijatelj vreden več kot dva nova", je hvalil zgodovinske vezi med državama.

Po srečanju se je Kim po poročanju ruskih tiskovnih agencij že vkrcal na svoj oklepni vlak. Pot bo po besedah Putina pred vrnitvijo domov nadaljeval še v Vladivostok, kjer naj bi mu predstavili zmogljivosti ruske tihomorske flote.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je pogovore dvojice označil za "pomembne in vsebinske". Severna Koreja se po njegovih besedah zanima za sodelovanje z Rusijo na področjih letalstva in transporta.

Za Kima je sicer to prva pot v tujino po štirih letih in drugi obisk v Rusiji, odkar se je aprila 2019 v Vladivostoku sestal s Putinom. Z oklepnim vlakom je v Rusijo prispel v torek.

Analitiki so še pred srečanjem ocenjevali, da bi lahko govorila tudi o severnokorejski dobavi orožja in streliva Rusiji.

