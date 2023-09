Ursula von der Leyen / »Ne smemo čakati na spremembo pogodbe, da bi izvedli širitev EU«

Po mnenju predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pogodb EU ni treba spreminjati pred njeno širitvijo

Po mnenju predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen pogodb EU ni treba spreminjati pred njeno širitvijo. Unija je lahko hitreje pripravljena na širitev, je dejala v letnem nagovoru o stanju v uniji v Evropskem parlamentu. Napovedala je pregled posameznih politik, da bi ugotovili, kako je treba posamezna področja prilagoditi večji povezavi.

"Ne moremo in ne smemo čakati na spremembo pogodbe, da bi izvedli širitev. Unija je lahko na širitev pripravljena hitreje," je povedala v zadnjem nagovoru o stanju v uniji pred evropskimi volitvami junija prihodnje leto.

To po njenih besedah pomeni, da je treba odgovoriti na vprašanja o tem, kako bo unija z več kot 30 članicami delovala v praksi. Komisija bo zato začela pregledovati posamezne evropske politike, da bi ugotovili, kako jih prilagoditi, da bodo delovale tudi v večji EU.

"Na ta vprašanja moramo odgovoriti danes, če želimo biti pripravljeni na jutri. Komisija bo odigrala svojo vlogo pri tem."



"Razmisliti bomo morali o tem, kako bodo delovale naše institucije - kako bosta delovala parlament in komisija," je dejala. Treba je opraviti tudi razpravo o prihodnosti evropskega proračuna, predvsem kaj se bo financiralo iz njega in kako bo to potekalo, pa tudi kako bo financiran sam proračun.

Poleg tega bo treba ugotoviti, kako zagotoviti verodostojna varnostna zagotovila v svetu, kjer je odvračanje pomembnejše kot kdajkoli.

"Na ta vprašanja moramo odgovoriti danes, če želimo biti pripravljeni na jutri. Komisija bo odigrala svojo vlogo pri tem," je poudarila.

Ukrajini, Moldaviji in državam Zahodnega Balkana je ob tem zagotovila, da je njihova prihodnost v EU. Širitev pa je po njenih besedah proces, ki temelji na dosežkih.

Pri tem je poudarila pomen spoštovanja vladavine prava. Zato namerava državam kandidatkam, ki si želijo hitreje napredovati na tem področju, omogočiti sodelovanje pri letnih poročilih o vladavini prava. V okviru teh poročil zdaj komisija pregleduje, v kolikšni meri članice spoštujejo vladavino prava.

Ukrajini, ki je junija lani dobila status kandidatke za članstvo, je predsednica von der Leyen v letnem nagovoru o stanju v uniji zagotovila tudi nadaljnjo podporo pri njenem soočanju z rusko agresijo.

Unija bo Kijevu še naprej pomagala na vojaškem, gospodarskem, finančnem in humanitarnem področju. Komisija bo tako med drugim predlagala podaljšanje začasne zaščite za Ukrajince, ki so se zaradi vojne zatekli v unijo.

V EU se je ob začetku ruske agresije skupaj s sinom zatekla tudi ukrajinska pisateljica Viktorija Amelina, ki se je kasneje vrnila v domovino, da bi beležila ruske vojne zločine.

Konec junija letos je bila ubita v ruskem napadu na mesto Kramatorsk, kjer se je družila s tremi kolegi pisatelji. Med njimi je bil tudi Kolumbijec Hector Abad Faciolince, ki ga je danes predsednica komisije gostila ob svojem nagovoru. Abad Faciolince sodeluje v kampanji, v okviru katere prebivalce Latinske Amerike opozarjajo na rusko agresijo na Ukrajino in napade na civiliste.

