»Pred EU so težka in zapletena leta«

IZJAVA DNEVA

"Ruska agresija je pripeljala še do strateške streznitve. Pokazalo se je, da EU na obrambnem področju, ne glede na številne razprave in pobude, še ne more biti neodvisna od Washingtona. Začela se je zavedati, da je puščanje držav Zahodnega Balkana pred vrati nezanemarljivo tveganje. Na področju umetne inteligence poskuša preprečiti, da bi bila povsem v senci Kitajske in ZDA. Obe orjakinji sta v bitki za globalno vodstvo v zelenih tehnologijah neizprosni."

"Zato so pred Unijo težka in zapletena leta, v katerih bo morala pokazati, da v odnosih s svetom lahko deluje strateško avtonomno. Prvi pogoj za tak premik je, da bo verodostojna in utrjena navznoter, tako politično kot gospodarsko."

(Novinar Peter Žerjavič o trnovi poti okrevanja Evrope; via Delo)