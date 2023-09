Evropski denar za županov hotel?

Minister Han predal Arsenovičev hotel protikorupcijski komisiji

Robert Golob, Matjaž Han in Saša Arsenovič ob podpisu pogodbe o sofinanciranju Olimpijskega festivala evropske mladine

Pri več razpisih in deljenju denarja iz Načrta za okrevanje in odpornost pa se zapleta tudi ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana (SD). Ravno njegovo ministrstvo je dodelilo 350 tisoč evrov občini Hoče-Slivnica za projekt, v okviru katerega bi župan Marko Soršak posekal okrog 200 zdravih odraslih lip, jih nadomestil z novimi in naredil vsaj štiri milijone evrov okoljske škode, kot je pokazal izračun Gorazda Marinčka iz okoljskega združenja Rovo, ki smo ga v Mladini objavili prejšnji teden. Na vprašanje, kako je tak projekt sploh lahko prestal presojo razpisne komisije, ki deli evropski denar za zeleni prehod, so nam z ministrstva odgovorili, da je vloga občine izpolnjevala vse pogoje razpisa, namenjenega sofinanciranju vlaganj v turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti.