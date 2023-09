V ZDA bodo porušili Slovenski dom

Mestni svet Fontane v ameriški zvezni državi Kaliforniji se je odločil, da bodo porušili Slovenski dom (Slovene Hall), potem ko so ugotovili, da bi bila obnova poslopja predraga

Mestni svet Fontane v ameriški zvezni državi Kaliforniji se je odločil, da bodo v roku dveh mesecev porušili leta 1937 zgrajeni Slovenski dom (Slovene Hall), potem ko so ugotovili, da bi bila obnova poslopja predraga. Slovenska skupnost je dom prodala mestu Fontana leta 2021, poroča lokalni medij Inland Valley Daily Bulletin.

Vodja Dvorane slavnih in muzeja polke v Clevelandu Joe Valencic je za STA povedal, da so Slovenski dom prodali leta 2021, po plačilu dolgov pa so sredstva nakazali slovensko-ameriškim ustanovam po celotnih ZDA.

Inland Valley Daily Bulletin ob tem poroča, da so poslopje prodali mestu za 850.000 dolarjev, sprva pa je bila predvidena obnova. Vendar pa bi stroški znašali najmanj milijon dolarjev in mestni svetniki so se odločili, da bodo raje plačali 141.000 dolarjev za rušenje.

Slovenci oziroma Američani slovenskega porekla so se v Fontano iz širšega območja Clevelanda začeli priseljevati v 20. letih prejšnjega stoletja. Inland Valley Daily Bulletin poroča, da je šlo za nekdanje rudarje, ki so želeli v Kaliforniji gojiti piščance.

Številni med njihovimi potomci in kasnejšimi priseljenci so potem našli službe v jeklarni Kaiser Steel, ki se je odprla leta 1942. V Fontani, ki danes šteje nekaj več kot 200.000 prebivalcev - večinoma Latino-Američanov - so ameriški Slovenci postavili Slovenski dom in tudi dom za upokojence.

Slovenska skupnost je bila v Fontani močna, v domu Slovene Hall pa so redno potekale prireditve s polka glasbo. Tam so gostovali znani harmonikarji iz vseh ZDA, na čelu s kraljem ameriške polke Frankiejem Yankovicem.

V domu Slovene Hall so se dolgo proslavljale tudi obletnice slovenske samostojnosti, vendar pa je tudi nekoč najbolj izrazito etnično skupnost Fontane doletela usoda drugih podobnih evropskih izseljsenskih skupnosti po ZDA. Njihovi potomci so se "amerikanizirali" in se razselili, staro jedro skupnosti pa se je postaralo in skrčilo.

oN1XenzZ42Q