Humanitarne organizacije po poplavah / Kako pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo?

Ujma je prinesla nove izzive. Od prometne nedostopnosti na terenu do velike potrebe po psihosocialni podpori.

Poplave v Medvodah

© Luka Dakskobler

Avgustovska ujma je za humanitarne organizacije prinesla vrsto novih izzivov. Od prometne nedostopnosti na terenu do velike potrebe po psihosocialni podpori prizadetim. "Glavni izziv za vse, ki pomagamo, je seveda ta, kako pomagati vsem, ki pomoč potrebujejo, in kako jim kar najbolj učinkovito pomagati," so za STA poudarili na Rdečem križu Slovenije (RKS). V povezavi s pomočjo po nedavni ujmi pa so tako pri RKS kot pri Slovenski karitas poudarili pomen že vzpostavljene mreže v lokalnih okoljih in poznavanje siceršnjih razmer.

"Naša območna združenja in prostovoljci so praviloma močno vpeti v lokalna okolja in poznajo ljudi, potrebe in zahteve, tako da se je tu še enkrat več pokazala naša 'moč', če se lahko tako izrazim. Seveda, obseg škode je bil ponekod tolikšen, da nismo mogli takoj priti do vseh in so nam na pomoč znova priskočili iz tistih območnih združenj, kjer tokrat težav s posledicami ujme niso imeli," je za STA pojasnil Matic Slapšak iz RKS.

Podobno menijo tudi pri Slovenski karitas. "Prednost dela Karitasa je v tem, da imamo sodelavce in župnijske karitas v vsakem kraju, ki dobro poznajo razmere gospodinjstev in so z njimi v neposrednem stiku," je za STA navedla Mojca Kepic.

Po njenih besedah so predstavniki župnijskih karitas večino gospodinjstev na prizadetih območjih tudi osebno obiskali in tako dobro poznajo stanje in potrebe na terenu, sodelujejo pa tudi z drugimi humanitarnimi organizacijami in ustanovami na lokalni ravni.

Karitas: Ogromno število prizadetih in nova situacija

Med izzivi, ki so jih ob tokratni ujmi izpostavili pri Slovenski karitas, je ta, kako pomagati tistim, ki so izgubili osnovna sredstva za delo, povezana denimo z obrtjo in kmetijstvom, medtem ko so njihova stanovanja ostala neprizadeta.

Izziv je tudi velika raznolikost stanja na terenu, hkrati se na Karitas srečujejo z novo strukturo prejemnikov pomoči. Ti imajo povprečne prihodke, vendar je uničeno stanovanje za njihovo gospodinjstvo velika izguba, je poudarila Kepic.

Priznava, da je ogromno število prizadetih za Karitas kljub 31 aktivnim župnijskim karitas s sodelavci in prostovoljci nova situacija in da bodo glede na prejete prošnje zelo težko pomagali celovito, da bi torej ljudje lahko spet čim bolj normalno zaživeli.

Še vedno tudi potrebujejo prostovoljce za pomoč pri sanaciji, ki pa jih je vse težje dobiti, pravijo. Izpostavili so tudi izziv, na kakšen način pomagati starejšim, ki sami ne vedo, kako naprej ob nastali situaciji.

Humanitarček: Potrebno je postaviti kriterije

Še posebej se pomoči socialno ogroženim starejšim že več let posveča društvo Humanitarček, ki je na izzive pri razdeljevanju pomoči ob ujmi nedavno opozorilo z objavo na družbenem omrežju Facebook. V njej pišejo, da se zavedajo, da je za vsakogar njegova tragedija najhujša, a da morajo žal postaviti kriterije za razdelitev pomoči.

V medicinskem žargonu so za STA pojasnili, da pomoč delijo po triaži. "Zato tudi zahtevamo določene podatke, vključno s škodnim zahtevkom zavarovalnice, če ta je, da preverimo, kako nujno je za nekoga," so zapisali v pisnem pojasnilu.

Poudarjajo, da pomagajo starejšim od 65 let, ki ne morejo iskati informacij po družbenih omrežjih, napisati vrste elektronskih prošenj in podobno. "Najprej tisti spregledani, nato pa navzgor po lestvici 'videnosti'," pravijo pri Humanitarčku.

Že od začetka delovanja se pri tem društvu, kot navajajo, izogibajo denarju. "Donacije, ki smo jih v zadnjem času prejeli, gredo izključno za material, tople obroke, poravnavo posameznih računov na terenu ... To prosilci še vedno težko razumejo in se jezijo, zakaj jim ne nakažemo dela donacij. Nekako smo mnenja, da je bistveno bolj učinkovito, da se da material, kupi stvari in podobno," so poudarili pri društvu, ki je med drugim prepoznavno po projektu Vida, s katerim opozarja na stiske starostnikov.

Rdeči križ: Velika pozornost prvi psihološki pomoči in psihosocialni podpori

Humanitarne organizacije so med posledicami ujme oz. izzivi izpostavile psihične oz. duševne stiske. K temu pa je potrebno pristopiti resno in strokovno, poudarjajo pri RKS, kjer trenutno veliko pozornosti posvečajo prvi psihološki pomoči in psihosocialni podpori.

"Poleg denarne pomoči pri obnovi in vzpostavljanju osnovnih pogojev za življenje je za gospodinjstva izjemno pomembna tudi psihosocialna pomoč. Trenutno imamo na terenu na razpolago 14 strokovnih sodelavcev, ki pomagajo najbolj prizadetim z razbremenilnimi pogovori, za kar so ljudje zelo hvaležni," pa so v zvezi s tem navedli pri Slovenski karitas.