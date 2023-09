»Fosilna goriva nas ubijajo«

Na ulicah New Yorka je več deset tisoč ljudi zahtevalo odločnejše ukrepanje v boju proti podnebnim spremembam

Na ulicah New Yorka je pred zasedanjem Generalne skupščine ZN v nedeljo več deset tisoč ljudi zahtevalo odločnejše ukrepanje v boju proti podnebnim spremembam. Predsednika ZDA Joeja Bidna so pozvali, naj razglasi izredne razmere in med drugim zahtevali opustitev izkoriščanja fosilnih goriv, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Protestniki iz približno 700 organizacij in aktivističnih skupin, ki so zavzeli več mestnih četrti, so nosili transparente z napisi "Biden, odpravi fosilna goriva", "Fosilna goriva nas ubijajo" in "Nisem glasoval za požare in poplave", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aktivisti so v luči podnebnih sprememb od Bidnove administracije zahtevali razglasitev izrednih razmer in pri tem opozorili na nedavne ekstremne vremenske dogodke, kot so požari v Kanadi, na Havajih in v Grčiji ter poplave v Libiji. Ob tem so dodali, da je njihova podpora Bidnu odvisna od odločnejšega ukrepanja na področju podnebnih sprememb.

Bidnova administracija si sicer prizadeva za obsežen prehod države na vetrno, sončno in druge obnovljive vire energije. Vendar pa je izdala tudi nova dovoljenja za črpanje nafte in plina, kar je razjezilo številne podpornike, ki zahtevajo opustitev izkoriščanja fosilnih goriv.

Do protestov prihaja pred začetkom 78. zasedanja Generalne skupščine ZN, ki se bo v torek začela v New Yorku. V sredo bo potekal tudi vrh o podnebnih ambicijah, na katerem si bo generalni sekretar ZN Antonio Guterres prizadeval pospešiti ukrepanje držav in organizacij v boju proti podnebnim spremembam.

