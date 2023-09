V prometni nesreči umrli tudi humanitarni delavci

V prometni nesreči na vzhodu Libije je umrlo pet članov grške humanitarne misije, ki so bili na poti v mesto Derna, opustošeno v poplavah

RAA6g4CZDc0

V prometni nesreči na vzhodu Libije je v nedeljo umrlo pet članov grške humanitarne misije, ki so bili na poti v mesto Derna, opustošeno v poplavah, je danes sporočila grška vojska. Kot so pojasnili po poročanju tujih tiskovnih agencij, je šlo za tri pripadnike grške vojske in dva prevajalca, ki sta jih spremljala.

Vseh pet grških državljanov naj bi še danes prepeljali v domovino, je še sporočila grška vojska. Že v nedeljo je Grčija sporočila, da ni jasno, kaj natančno se je zgodilo, in da incident preučujejo v sodelovanju z Libijo.

Minister za zdravje v mednarodno nepriznani vladi na vzhodu Libije Otman Abdeldžalil je pred tem v nedeljo sporočil, da so umrli štirje člani grške misije, 15 pa jih je bilo poškodovanih. Novinarjem je povedal, da se je nesreča zgodila, ko je bila ekipa grških humanitarnih delavcev na poti iz Bengazija v 300 kilometrov oddaljeno Derno. Njihov avtobus je trčil v avtomobil, v katerem je bila libijska družina.

V avtomobilu so umrli trije potniki, dva pa sta bila huje poškodovana, je dejal minister na novinarski konferenci v Derni. Povedal je še, da je bilo v grški ekipi 19 ljudi, med njimi so štirje umrli, ostalih 15 pa je bilo poškodovanih. "Stanje osmih je stabilno, stanje ostalih sedmih pa kritično," je pojasnil.

Grčija je v nedeljo zjutraj poslala humanitarno pomoč na območja Libije, ki so jih prizadele uničujoče poplave, s čimer je izrazila solidarnost z Libijci. Pomoč je bila v obliki zdravstvenega in negovalnega osebja, medicinskih pripomočkov in hrane. Neurje Daniel, ki je s seboj prineslo velike količine padavin, je pred Libijo opustošilo Grčijo, Bolgarijo in Turčijo.

PNrABZPIKNk

W2MIsE68yAc

2y8v03OtljM