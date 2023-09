Ukrajina bo tožila Poljsko, Madžarsko in Slovaško

Omejitev uvoza žita

Ukrajina namerava danes Poljsko, Madžarsko in Slovaško tožiti pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) zaradi enostranskega podaljšanja omejitve uvoza žita iz Ukrajine kljub odločitvi EU, da omejitev ne podaljša, je naznanil ukrajinski trgovinski predstavnik Taras Kačka. Do enostranskih ukrepov je bilo kritičnih tudi več drugih članic unije.

"V naših očeh so ti ukrepi izraz popolnega nezaupanja Evropski komisiji. Pomembno je dokazati, da so ta dejanja pravno napačna. Zato bomo jutri sprožili sodne postopke," je v nedeljo v pogovoru za bruseljski spletni bilten Politico napovedal Kačka.

Opozoril je, da odkrito nasprotovanje Poljske, Madžarske in Slovaške Bruslju ni le notranja zadeva EU, ampak gre tudi za vprašanje, ali lahko mednarodni trgovinski partnerji zaupajo, da Bruselj govori v imenu EU.

"Že vrsto let je Evropska komisija tista, ki se pogaja o trgovini in vodi trgovinsko politiko za celotno EU," je dejal. Dodal je, da bi sistemski pristop Budimpešte in Varšave, ki ignorirata položaj institucij EU na področju trgovinske politike, lahko predstavljal resne težave za EU.

Evropska komisija se je v petek odločila, da ne bo podaljšala omejitev uvoza žita iz Ukrajine v Poljsko, Slovaško, Madžarsko, Bolgarijo in Romunijo. Varšava, Budimpešta in Bratislava so nato napovedale lastne enostranske prepovedi uvoza.

Slovaška je zgolj podaljšala omejitve EU za štiri vrste žita. Poljska je uvedla dodatne omejitve za ukrajinsko moko in krmo. Madžarska, kot je dejal Kačka, pa je stopila korak dlje in prepovedala uvoz dodatnih 25 izdelkov. "Menim, da Madžarska s tem pošilja politično sporočilo, da želi blokirati trgovino z Ukrajino in popolnoma ignorirati Bruselj," je poudaril.

Medtem ko so dodatne prepovedi Madžarske večinoma simbolične, pa bodo poljski ukrepi vplivali na pomemben del ukrajinskega izvoza, je ocenil in posvaril pred povračilnimi ukrepi Kijeva, med katerimi je kot možne naštel prepoved uvoza sadja in zelenjave iz Poljske.

Do enostranskih ukrepov Madžarske, Poljske in Slovaške je bilo danes ob prihodu na zasedanje v Bruslju kritičnih tudi več kmetijskih ministrov drugih članic EU.

"Mislim, da sprejetje enostranskih omejitvenih ukrepov ni zgolj napačno ukrepanje, ampak je tudi v nasprotju s pravom EU in načeli enotnega trga," je povedal španski minister Luis Planas Puchades.

Dodal je, da špansko predsedstvo Svetu EU pričakuje pojasnila Evropske komisije o tem, kakšen dogovor je bil dosežen v petek glede uvoza ukrajinskega žita in kako bo ukrepala po sprejetju enostranskih ukrepov treh držav članic.

Francoski kmetijski minister Marc Fesneau pa je zahteval hitro ukrepanje komisije glede tega. "Menim, da je odgovornost vseh držav članic, da spoštujejo pogodbe in ne uvajajo enostranskih ukrepov. Drugače ni več enotnega trga," je povedal in poudaril, da brez enotnosti EU ne more biti solidarna z Ukrajino.

Pričakovanje, da bo komisija kot varuhinja pogodb EU opravila svoje delo, je izrazil tudi nemški minister Cem Özdemir. Dodal je, da sam ne vidi razlogov za uvedbo enostranskih ukrepov, ki po njegovem mnenju prav tako niso v skladu z evropskim pravom.

Slovenska kmetijska ministrica Irena Šinko je medtem izrazila zaskrbljenost zaradi enostranskih ukrepov nekaterih držav in poudarila pomen enotnega pristopa EU.

8_UDcukT1I0

jW1UnsotFhM