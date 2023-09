ZDA se veselijo sodelovanja s Slovenijo

Tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Bele hiše John Kirby je na novinarski konferenci v New Yorku dejal, da ZDA pozdravljajo izvolitev Slovenije v Varnostni svet ZN in se veselijo sodelovanja v naslednjih dveh letih, ko bo Slovenija članica tega najpomembnejšega organa svetovne organizacije.

Kirby je tujim novinarjem v New York predstavil ameriške prioritete na 78. zasedanju Generalne skupščine ZN, kjer se v torek začenja splošna razprava svetovnih voditeljev, ki se je med drugim udeležujeta tudi predsednik ZDA Joe Biden in predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar.

Na vprašanje STA o izvolitvi Slovenije v Varnostni svet ZN in vprašanjih pri katerih pričakuje tesno usklajevanje med Washingtonom in Ljubljano je Kirby odgovoril, da je Slovenija zaupanja vredna in cenjena zaveznica v Natu s katero ZDA že tesno sodelujejo pri podpori Ukrajini in ne dvomi, da se bosta dobro sodelovanje in komunikacija nadaljevali.

"Zanesljivo se bosta nadaljevali pri podpori ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, ukrajinskim silam in Ukrajincem in obstajajo tudi številna druga vprašanja. Ne dvomim, da bomo sodelovali pri podnebnih spremembah, vprašanjih gospodarskega razvoja in izboljšanju infrastrukture v državah z nizkimi in srednjimi dohodki, globalnem zdravju, kibernetski varnosti, umetni inteligenci in drugje," je dejal Kirby.

Kirby ni hotel potrditi ali se bo predsednik Biden v sredo udeležil odprtega zasedanja Varnostnega sveta ZN o Ukrajini, kjer bosta med drugimi nastopila tudi predsednik Zelenski in predsednica Pirc Musar.

Na vprašanje o stališču ZDA do reform Varnostnega sveta ZN, kjer Rusija z vetom onemogoča resolucije o vojni v Ukrajini pa je odgovoril, da predsednik Biden zagovarja bolj vključujoč Varnostni svet z novimi stalnimi članicami med državami globalnega juga.

Kirby je dejal, da bo Biden o vprašanju svetovnega juga - to je o državah v razvoju - govoril v svojem nastopu na splošni razpravi Generalne skupščine ZN. Predstavil bo prizadevanja za razvoj od podnebnih sprememb do prehranske varnosti, energije in naložb v infrastrukturo, kar pomeni, da ne bo govoril le o vojni v Ukrajini, kjer je Kirby zagotovil, da ZDA ostajajo zavezane pomoči Kijevu dokler bo to potrebno.

Rusijo je večkrat pozval, da lahko vojno takoj preneha z umikom iz Ukrajine. "Kar zadeva Rusijo, bi lahko vsem olajšala življenje, če bi preprosto umaknila svoje enote iz Ukrajine in prenehala kršiti Ustanovno listino ZN za katero se je zavezala, da jo bo spoštovala, ali spoštovati resolucije, za katere je glasovala, kot je prepoved prenosa orožja v Severno Korejo in iz nje," je dodal.

Glede morebitnega srečanja Bidna z Zelenskim že v New Yorku Kirby nima informacij. Zelenskega bo Biden v četrtek sprejel v Beli hiši, kar bo drugi obisk ukrajinskega predsednika na sedežu ameriške vlade od začetka ruske invazije februarja lani.

Na vprašanje o ukrajinski tožbi Poljske in drugih držav, ki zavračajo uvoz ukrajinskega žita je Kirby odgovoril, da bi bilo hinavsko, če bi ZDA silile države v sprejemanje njihovih suverenih odločitev, saj gre pri podpori Ukrajini prav za vprašanje obrambe državne suverenosti.

"Te države delajo, kar mislijo, da je v interesu njihovih prebivalcev," je dejal, vendar pa dodal, da se predstavniki ameriške vlade z njimi o tem pogovarjajo, ker menijo, da lahko ukrajinsko žito veliko pripomore k zmanjšanju lakote in trpljenja v najbolj ranljivih državah.

Glede Kitajske in Rusije je Kirby dejal, da nič ne kaže, da bi Kitajska Rusiji pošiljala orožje. "Stališče ZDA je, da to ne bi bilo v interesu Kitajske, in dogajanje spremljamo," je dejal Kirby. Po njegovih besedah želijo ZDA ohraniti odprt dialog s Kitajsko, da se izognejo napačnim ocenam ali konfliktu.

Kirby je med drugim tudi dejal, da ZDA ne bodo priznale talibanske vlade v Afganistanu dokler ta vlada ne bo izpolnila svojih obveznosti na čelu s spoštovanjem pravic žensk in deklet. Glede miru na Bližnjem vzhodu pa je dejal, da Biden ostaja zavezan rešitvi spora med Izraelom in Palestinci po načelu dveh držav.