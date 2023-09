Kitajska in Rusija / »Poskusi reševanja krize brez upoštevanja ruskih interesov so jalovi«

Rusija pozdravila podobnost stališč Kitajske do ZDA in Ukrajine

Stališča Moskve in Pekinga do ZDA in reševanja konflikta v Ukrajini so zelo podobna, je po ponedeljkovih pogovorih zunanjih ministrov Rusije in Kitajske, Sergeja Lavrova in Wang Yija, danes sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

"Ugotovljena je bila podobnost stališč obeh strani glede dejanj ZDA na mednarodnem prizorišču, vključno s tistimi, ki so protiruske in protikitajske narave," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili v Moskvi.

Zunanja ministra sta razpravljala o razmerah v Ukrajini in ugotovila, da "so poskusi reševanja krize brez upoštevanja ruskih interesov in brez sodelovanja Rusije jalovi", so dodali.

Kitajski zunanji minister Yi je v ponedeljek začel štiridnevni obisk v Moskvi, gre pa za zadnje srečanje na visoki ravni med strateškima zaveznicama.

Lavrov je kitajskega kolega med drugim seznanil z "glavnimi rezultati" obiska severnokorejskega voditelja Kim Jong-una v Rusiji minuli teden ter o pogovorih s svetovalcem za nacionalno varnost predsednika ZDA Joeja Bidena, Jakeom Sullivanom.

Kitajska in Rusija sta kot stalni članici Varnostnega sveta Združenih narodov odgovorni za "ohranjanje globalne strateške stabilnosti ter spodbujanje svetovnega razvoja in napredka", so poudarili v Moskvi.

Kitajska si prizadeva, da bi se v ukrajinskem konfliktu predstavila kot nevtralna stranka, hkrati pa Moskvi ponuja pomembno diplomatsko in finančno rešilno bilko, saj se njena mednarodna izolacija poglablja, poroča AFP.

Kot so pred obiskom Yija poročali ruski mediji, bo ta namenjen tudi pripravam na potovanje ruskega predsednika Vladimirja Putina v Peking. Putin je namreč v začetku meseca dejal, da načrtuje srečanje s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, vendar ni povedal, kdaj. Analitiki po navedbah britanskega BBC menijo, da bi se lahko udeležil tretjega foruma v okviru kitajske pobude Pas in cesta, ki bo oktobra potekal v Pekingu.

