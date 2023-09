EU zaskrbljena, ker Srbija in Kosovo ne izvajata svojih zavez

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell opozarja, da ni napredka pri umirjanju napetosti na severu Kosova in dodal, da lahko obe državi (Srbija in Kosovo) strani izgubita priložnosti za napredek na svoji evropski poti

Evropska unija je zaskrbljena, ker Beograd in Priština ne izvajata svojih zavez iz sporazuma o poti k normalizaciji odnosov in ker ni napredka pri umirjanju napetosti na severu Kosova, je danes sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Opozoril je, da obe strani lahko izgubita priložnosti za napredek na svoji evropski poti.

"Kljub večkratnim pozivom EU in drugih mednarodnih partnerjev so dosedanji ukrepi še vedno nezadostni, varnostne razmere na severu države pa ostajajo napete," je po četrtkovih neuspešnih pogovorih s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v okviru dialoga pod okriljem EU opozoril Borrell.

Sporočil je, da ukrepi EU proti Kosovu ostajajo v veljavi, vključno s prekinitvijo političnih stikov na visoki ravni. EU jih je v primeru napredka pripravljena preklicati, po potrebi pa bo razmislila o nadaljnjih ukrepih za obe strani.

Borrell je izpostavil še, da ukrepi Kosova, kot so razlastitev zemljišč na severu države, izselitveni nalogi in uporaba posebnih policijskih enot za policijski nadzor v skupnosti, niso v skladu z načelom pravne države in lahko prispevajo k nadaljnjemu stopnjevanju napetosti. Prav tako so nesprejemljivi nenehni manjši napadi kriminalnih združb in ustrahovanje na novo rekrutiranih kadetov kosovskih Srbov v policiji in lokalnega prebivalstva, ki da se morajo nemudoma končati.

Dodal je, da so v nasprotju z duhom procesa dialoga tudi blokiranje energetskega načrta s strani Srbije in drugi poskusi, ki niso v skladu s sporazumom o poti k normalizaciji in njegovim aneksom.

Srbija in Kosovo od dogovora o implementaciji sporazuma marca v Ohridu doslej še nista začela izvajati ključnih točk iz sporazuma. Med njimi je tudi ustanovitev skupnosti srbskih občin, ki se po mnenju EU "mora začeti brez nadaljnjega odlašanja ali predpogoja".

EU opozarja tudi, da je za umiritev napetosti pomembna takojšnja izvedba predčasnih lokalnih volitev na severu Kosova. Kot je Borrell povedal že v četrtek, je najhitrejša in najboljša pot do tega odstop županov štirih večinsko srbskih občin. Kosovske oblasti so medtem bolj naklonjene zbiranju podpisov kosovskih Srbov za odpoklic županov.

EU je kosovske Srbe danes še pozvala, naj se v celoti vključijo v volilni proces, vse politične akterje na Kosovu in v Srbiji pa, naj v njem konstruktivno sodelujejo ter obenem podpirajo napredek v dialogu pod okriljem EU, sicer obe strani lahko izgubita priložnost za napredek na evropski poti.

Razmere so se na severu Kosova močno zaostrile po aprilskih lokalnih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah, na katerih so bili za župane izvoljeni Albanci. Po junijskih pogovorih, na katerih sta se Vučić in Kurti z Borrellom sestala zgolj ločeno, so se sicer napetosti nekoliko umirile.

