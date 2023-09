Ukrajina od Rusije zahteva odškodnino

Ukrajinski predstavnik je dejal, da Rusija izvaja genocid, vodi imperialistično vojno, želi izbrisati Ukrajino z zemljevida in krši mednarodno pravo

Ukrajina je danes Meddržavno sodišče v Haagu, kjer poteka zaslišanje v tožbi Kijeva proti Moskvi zaradi obtožb o genocidu, pozvala, naj od Rusije zahteva plačilo odškodnine. Rusija vodi imperialistično vojno, želi izbrisati Ukrajino z zemljevida in krši mednarodno pravo, je opozoril ukrajinski predstavnik Anton Korinevič.

"Rusija ni nad zakonom. Za svoja dejanja mora odgovarjati," je na sodišču, kjer se je v ponedeljek začelo prvo zaslišanje v tožbi, dejal ukrajinski diplomat Korinevič, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kijev Rusijo pred Meddržavnim sodiščem obtožuje, da je z lažnimi obtožbami o genocidu na vzhodu Ukrajine skušala upravičiti invazijo na Ukrajino leta 2022.

"Rusija ni nad zakonom. Za svoja dejanja mora odgovarjati."



Anton Korinevič,

ukrajinski predstavnik

"Pristojni ste, da razglasite, da so dejanja Rusije nezakonita, da se morajo te vztrajne zlorabe končati, da je treba izvršiti vaš nalog in da mora Rusija povrniti povzročeno škodo," je ukrajinski predstavnik dejal sodnikom.

"Rusija poskuša strmoglaviti našo demokratično izvoljeno vlado," je opozoril Korinevič in Moskvo obtožil, da želi "izbrisati Ukrajino z zemljevida". Rusija je Ukrajino lažno obtožila, da je zagrešila genocid, s čimer je kršila konvencijo o preprečevanju in kaznovanju genocida, je dejal.

Na Meddržavnem sodišču v Haagu se je v ponedeljek začelo prvo zaslišanje v primeru ukrajinske tožbe proti Rusiji, ki jo je Kijev vložil le dva dni po začetku ruske invazije februarja lani. Ukrajina Rusijo obtožuje kršenja konvencije ZN o genocidu, čemur je v ponedeljek ostro oporekal ruski predstavnik Genadij Kuzmin.

"Pristojni ste, da razglasite, da so dejanja Rusije nezakonita, da se morajo te vztrajne zlorabe končati, da je treba izvršiti vaš nalog in da mora Rusija povrniti povzročeno škodo."



Anton Korinevič,

ukrajinski predstavnik

Meddržavno sodišče je pozval, naj ukrajinsko tožbo ovrže, in trdil, da "se konvencija ZN o genocidu nanaša na preprečevanje in kaznovanje genocida, kar pa za ukrajinski primer ne velja", poroča AFP.

Sodišče je v okviru postopka, povezanega z ukrajinsko tožbo proti Rusiji, sicer že marca lani odločilo, da mora Rusija prekiniti vse vojaške operacije v Ukrajini in z njenega ozemlja umakniti svoje oborožene sile. Vendar Rusija ugovarja, da sodišče za to ni pristojno.

Meddržavno sodišče v Haagu je bilo ustanovljeno po drugi svetovni vojni za reševanje sporov med članicami ZN, kadar jih te ne morejo rešiti same. Odločitve sodišča so zavezujoče, vendar držav dejansko ne more prisiliti v to, da bi jih spoštovale.

RlJZeNJxRKo

VTjit5jmTYU

xBj6N6YJBj8