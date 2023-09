Hrvaška / Prepoved mobilnih telefonov v šolah podpira tudi veliko učencev

Na Hrvaškem bi več kot 85 odstotkov osnovnošolskih učiteljev podprlo prepoved uporabe mobilnih telefonov v šolah. Prepoved podpira tudi približno polovica učencev petih razredov in tretjina učencev sedmih razredov, je pokazala raziskava Instituta za družbene raziskave v Zagrebu. Nekatere hrvaške šole so uporabo mobilnih telefonov že prepovedale.

Raziskavo Prepovedi? - Uporaba mobitelov v osnovnih šolah Republike Hrvaške iz perspektive učiteljev in učencev so na Inštitutu za družbene raziskave izvedli maja in junija lani na 84 hrvaških osnovnih šolah. V njej je sodelovalo 1705 učiteljev ter 3706 učencev iz petih razredov in 3866 učencev iz sedmih razredov.

Prepoved podpira 52,6 odstotka učencev petih razredov osnovnih šol, preostali ji nasprotujejo. V sedmih razredih je prepovedi naklonjenih 31,1 odstotka učencev, 68,9 odstotka pa ji nasprotuje.

Avtorji raziskave so izpostavili, da so starejši učenci bolj kritični do možnega omejevanja uporabe mobitelov v šolah, a jih kljub temu tretjina podpira prepoved. Pri tem so dodali, da naklonjenost prepovedi velike večine učiteljev pa tudi pomembnega dela učencev kaže, da je uporaba mobilnih telefonov v hrvaški osnovnošolski vzgoji in izobraževanju neprimerna.

"Učenci se med odmorom ne družijo in ne pogovarjajo, ampak tipkajo po mobitelu."



Denis Žvorc,

ravnatelj OŠ Petra Preradovića

Minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs je pred nedavnim dejal, da na ministrstvu ne razmišljajo o prepovedi uporabe mobilnih telefonov na šolah. Pri tem je izpostavil, da obstaja veliko šol, ki so v dogovoru s starši sprejele interni predpis o prepovedi uporabe, kar lahko storijo.

V večini hrvaških šol velja pravilo, da je uporaba mobilnih telefonov prepovedana med poukom, nekatere šole pa so jo prepovedale tudi med odmorom.

Med prvimi, ki je to storila, je bila pred petimi leti ena od zagrebških osnovnih šol. Kot je za hrvaško televizijo Nova TV pojasnil ravnatelj OŠ Petra Preradovića Denis Žvorc, so se za to odločili, ker so opazili, da se učenci med odmorom ne družijo in ne pogovarjajo, "ampak tipkajo po mobitelu". Kaplja čez rob pa je bila po njegovih besedah, ko so učenci snemali eno od učenk s težavami v razvoju in to objavili na družbenih omrežjih.

"Otroci so se stalno obračali in odgovarjali na sporočila. Pogosto se je dogajalo tudi, da so pisali neprimerna sporočila."



Branka Sironić Buić,

ravnateljica OŠ Monte Zaro

Ravnatelj je dodal, da so odločitev šole podprli tudi starši. Odkar so jo sprejeli, se učenci med odmorom več družijo, pouk pa poteka mirneje.

Podobno so se pred letom odločili na eni od puljskih osnovnih šol. "Otroci so se stalno obračali in odgovarjali na sporočila. Pogosto se je dogajalo tudi, da so pisali neprimerna sporočila," je za Novo TV pojasnila ravnateljica OŠ Monte Zaro Branka Sironić Buić.

Različne pristope za omejevanje uporabe mobilnih telefonov v šolah sicer uporabljajo številne države in regije po vsem svetu, ponekod pa ukrepe na tem področju raje prepuščajo samim šolam.

Med evropskimi državami so se za prepoved uporabe mobilnih telefonov v šolah odločili v Franciji in na Finskem, z začetkom prihodnjega leta pa jih bodo prepovedali tudi na Nizozemskem.