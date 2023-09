Zelenska / »Ugrabljenim otrokom so rekli, da niso več ukrajinski otroci, da so ruski otroci«

Soproga ukrajinskega predsednika Olena Zelenska je v torek svetovne voditelje pozvala, naj pomagajo pri vrnitvi ukrajinskih otrok, ki so bili prisilno odpeljani v Rusijo, kjer jim po njenih besedah jemljejo nacionalno identiteto. Zelenska se mudi v New Yorku s soprogom Volodimirjem Zelenskim, ki je v torek nagovoril Generalno skupščino ZN.

Olena Zelenska je ob robu Generalne skupščine ZN, ki se je začela v torek v New Yorku, dejala, da je bilo več kot 19.000 ukrajinskih otrok na silo premeščenih ali deportiranih v Rusijo ali na ozemlja pod rusko zasedbo. Doslej so jih vrnili le 386, njene besede povzema francoska tiskovna agencija AFP.

V Rusiji so jim "rekli, da jih starši ne potrebujejo, da jih država ne potrebuje, da jih nihče ne čaka", je dejal Zelenska. "Ugrabljenim otrokom so rekli, da niso več ukrajinski otroci, da so ruski otroci," je dodala.

Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil v svojem nastopu ob začetku 78. zasedanja Generalne skupščine ZN v torek oster do Rusije, ki jo je obtožil, da je ugrabila več deset tisoč ukrajinskih otrok, kar je označil za genocid.

""Pomagajte nam pridobiti podatke o otrocih, odpeljanih v Rusijo (...) Pomagajte nam odpeljati otroke z zasedenih ozemelj po posebnih varnih koridorjih. Naši otroci potrebujejo pravico."



Olena Zelenska

"Trudimo se, da bi se ti otroci vrnili domov, vendar se čas izteka. Kaj se bo zgodilo z njimi? V Rusiji jih učijo sovražiti Ukrajino, vse vezi z njihovimi družinami pa so pretrgane. To je genocid," je dejal Zelenski.

Rusija obtožbe zavrača in trdi, da je ukrajinske otroke rešila pred grozotami vojne. Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je izdalo nalog za aretacijo za ruskega predsednika Vladimirja Putina zaradi obtožbe vojnega zločina protipravnega izgona ukrajinskih otrok.

Kot je še dejala Olena Zelenska, je bilo od začetka ruske agresije proti Ukrajini ubitih več kot 500 otrok, na stotine drugih pa je pohabljenih ali ranjenih, poroča AFP.

Ukrajinske oblasti po njenih besedah preiskujejo tudi več kot 230 primerov spolnega nasilja ruskih vojakov nad civilisti, med njimi tudi 13 otrok. Med temi je 12 deklic in en deček, najmlajša žrtev pa je bila v času zločina stara le štiri leta.

Pri tem je pozvala generalnega sekretarja ZN in Svetovno organizacijo, naj pomagata rešiti ukrajinske otroke. "Pomagajte nam pridobiti podatke o otrocih, odpeljanih v Rusijo (...) Pomagajte nam odpeljati otroke z zasedenih ozemelj po posebnih varnih koridorjih. Naši otroci potrebujejo pravico," je pozvala Zelenska.

