Zloraba konjev

Borci za pravice živali na Hrvaškem od vlade zahtevajo, naj prepove tekmovanja konjev v vlečenju hlodov

Borci za pravice živali na Hrvaškem od vlade zahtevajo, da prepove tekmovanja konjev v vlečenju hlodov, t. i. štraparenja. Menijo, da gre za neprikrito zlorabljanje konjev, v prid temu pa govori tudi posnetek pretepanja konja v Karlovcu, ki naj bi ga lastnik pripravljal na omenjeno tekmovanje. Zloraba živali je na Hrvaškem kaznivo dejanje.

Posnetek, na katerem sta moška v Karlovcu z lesenima deskama pretepala konja in dogajanje v živo prenašala na družbenem omrežju Facebook, je pred dnevi pretresel hrvaško javnost. Moška je policija pridržala zaradi suma zlorabe živali, za kar je zagroženo do leto dni zapora.

Predsednik društva za zaščito pravic živali Prijatelji živali Luka Oman je za hrvaško tiskovno agencijo Hina izjavil, da so mu nekateri lastniki konjev, ki so se želeli udeležiti tekmovanja, dejali, da so si premislili, ko so videli, da gre za mučenje. Po njihovih navedbah naj bi lastniki tepli konje tudi po eno uro, da bi jih pripravili na tekmovanje, med tekmovanjem pa konje spodbujajo tako, da jih tepejo z roko ali zabadajo s kovinskimi konicami ter celo bičajo do krvi.

Kot mučenje v društvu označujejo tudi samo tekmovanje. Konji morajo na tekmovanju sami ali v paru vleči tudi do dve toni težke hlode, njihovi lastniki pa medtem pobirajo stave, je za Hino pojasnila članica društva Snježana Klopotan Kačevenda.

Štraparenja potekajo v različnih delih Hrvaške, češ da gre za ohranjanje tradicije. Medtem ko jih v nekaterih mestih ukinjajo, pa jih ponekod šele uvajajo. Tako je bilo letos na primer v Popovači blizu Siska, kjer so prvo štraparijado organizirali konec avgusta.

Kot so zapisali na spletni strani mesta, je v njej sodelovalo 80 konjev, tekmovanje pa je privabilo "veliko obiskovalcev in ljubiteljev konjev iz vseh krajev Hrvaške, ki so lahko videli, kako je bilo nekoč, ko so bili konji v glavnem delovne živali".

Po mnenju društva je edina rešitev zakonska prepoved tekmovanja. Menijo, da gre za neprikrito zlorabljanje konjev in nezakoniti zaslužek. Prepoved tekmovanja so zahtevali že ob sprejemanju novega zakona o zaščiti živali pred sedmimi leti, a ni bila sprejeta.

Mučenje ali uboj živali je na Hrvaškem kaznivo dejanje, za katerega je predvidena zaporna kazen do enega leta. V društvu zahtevajo zvišanje zaporne kazni na tri leta oz. na pet let zapora, če gre za kaznivo dejanje iz koristoljubja, maščevanja, sovraštva ali snemanja pornografskih vsebin.

Spremembe kazenskega zakonika, ki jih pripravljajo na ministrstvu za pravosodje in upravo, bodo kot kaznivo dejanje po novem sicer določale tudi zapustitev živali s predvideno zaporno kaznijo do enega leta.